Gürcistan Cumhurbaşkanı hakkında yeniden azil süreci kararı

Yayınlanma: 07.10.2024 - 12:46

Güncelleme: 07.10.2024 - 12:46

Gürcistan Parlamentosu Başkanı Şalva Papuaşvili, iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin başkent Tiflis'teki merkez ofisinde yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Zurabişvili'yi yurt dışına düzenlediği ziyaret programlarında hükümetle koordineli çalışmamakla suçladı.

Gürcistan anayasasına göre bir cumhurbaşkanının dış politika yürütürken hükümetten onay alması gerektiğini ifade eden Papuaşvili, Zurabişvili'nin onay almadan son günlerde bazı Avrupa ülkelerini ziyaret ettiğini söyledi.

Zurabişvili'yi anayasayı ihlal etmekle suçlayan Papuaşvili, iktidar partisi olarak tekrar azil süreci başlatmak amacıyla Anayasa Mahkemesine başvuru dilekçesi hazırlamaya karar verdiklerini açıkladı.

Benzer gerekçe ile geçen yıl da Zurabişvili'ye karşı Anayasa Mahkemesine başvurduklarını ve azil süreci başlattıklarını hatırlatan Papuaşvili, "Bildiğiniz gibi Gürcistan Anayasa Mahkemesi, 16 Ekim 2023'te azil süreci kapsamında Salome Zurabişvili'yi anayasayı ihlal eden kişi ilan etti. Mahkeme, Gürcistan Anayasasının 52. maddesinde yer alan, Cumhurbaşkanının yalnızca Gürcistan hükümetinin izniyle yurt dışına ziyaret yapma hakkına sahip olduğu kuralını onaylamıştı" dedi.

Papuşvili, 2023'te Anayasa Mahkemesinde verilen karara rağmen Zurabişvili'nin hükümetten onay almadan çeşitli ülkelerde temaslarda bulunduğunu aktardı.

Gürcistan'da 26 Ekim'de genel seçimlerin yapılacağını ifade eden Papuaşvili, seçimlerden önce Anayasa Mahkemesine başvuracaklarını kaydederek, anayasa ihlalinin mahkeme tarafından da onaylanmasının ardından yeni parlamentonun ilk oturumlarda en az 100 oyla Salome Zurabişvili'yi görevden alacağını iddia etti.

Zurabişvili'nin görev süresinin bu yılın sonuna doğru dolacağını ifade eden Papuaşvili, buna rağmen Zurabişvili'nin azil süreci sonucu görevden alınması gerektiğini söyledi.

Anayasaya göre Gürcistan Cumhurbaşkanı hakkında azil sürecinin başlatılması için 150 kişilik parlamentoda 50 milletvekilinin imzası, sürecin tamamlanması için de 100 milletvekilinin desteği gerekiyor.

Parlamentoda 84 koltuğa sahip iktidar partisi Gürcü Hayali, geçen yılki azil sürecinde muhalefetin desteğini alamamış, süreç sonuçsuz kalmıştı.