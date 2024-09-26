Gürcistan liderinden Abhazya ve Güney Osetya'ya 'birleşme' çağrısı

Yayınlanma: 26.09.2024 - 14:29

Güncelleme: 26.09.2024 - 14:31

Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze, BM Genel Kurulu'nun 79. oturumunda konuştu.

Kobakhidze, yaptığı konuşmada Abhazya ve Güney Osetya'ya “birleşik bir ülkede birlikte yaşama” çağrısında bulundu.

Kobakhidze, iki bölgenin halklarına hitap etme fırsatını “yıkılan köprüleri onarmak” için kullanmak istediğini söyledi.

Kobakhidze ayrıca, “Tüm adımlarımız halkımıza yardım etmeyi amaçlıyor, böylece bir gün biz ve çocuklarımız mutlu, birleşik ve gelişmiş bir Gürcistan'da birlikte yaşayabileceğiz” dedi.

ABHAZYA

Abhazya Cumhuriyeti, Gürcistan'a bağlı özerk cumhuriyetini 1992'de ele geçiren isyancıların 1994 yılında Gürcistan'dan bağımsızlığını ilan etmesiyle ortaya çıkmıştır. De facto bağımsız olan Abhazya Cumhuriyeti, Rusya, Nikaragua, Venezuela, Nauru, Suriye gibi bazı devletler tarafından tanınsa da, başta Gürcistan olmak üzere, Birleşmiş Milletler üyesi devletlerin büyük çoğunluğu ve Birleşmiş Milletler teşkilatı tarafından tanınmamaktadır.

Abhazya Özerk Cumhuriyeti ise, Sovyetler Birliği içinde Gürcistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin bir parçası olarak kurulmuştur. Bugün de BM üyesi devletlerin büyük çoğunluğu tarafından Gürcistan'ın bir parçası olarak kabul edilmektedir.

GÜNEY OSETYA

1922'de kurulan Güney Osetya Özerk Bölgesi, 1991'de Gürcistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nden bağımsızlığını ilan etti. Güney Osetyalılar, 1991 yılında Gürcistan'dan bağımsızlık ilan ederek bölgeye Güney Osetya Cumhuriyeti adını verdiler. Gürcistan hükûmetinin cevabı, Güney Osetya'nın özerkliğini kaldırarak bölgeyi güçle geri almaya çalışmak oldu.

Bu durum, 1991-1992 Güney Osetya Savaşı'na yol açtı. Gürcistan, 2004 ve 2008 yıllarında iki defa daha güç kullanarak bölgeyi ele geçirmeye çalıştı. Son çatışmaların yaşandığı 2008 Güney Osetya Savaşı sonunda Oset ve Rus güçleri, bölge üzerinde tam kontrolü ele geçirerek bölgenin de facto bağımsızlığını sağladılar.

2008 Güney Osetya Savaşı sonrası geçen süreçte Rusya, Venezuela, Nikaragua ve Nauru belirli aralıklarla Güney Osetya'yı bağımsız bir devlet olarak tanıdılar. Gürcistan, Güney Osetya'yı bir politik kavram olarak tanımıyor ve topraklarının çoğunu Rusya tarafından işgale uğramış, Gürcistan egemenliğindeki Şida Kartli bölgesi olarak kabul ediyor.