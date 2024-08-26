Rusya: "ABD, Gürcistan'da 'renkli devrim' düzenleyecek"

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), ABD'nin Gürcistan'daki parlamento seçimlerinde "renkli devrim" planladığını ileri sürdü.

AA
Yayınlanma: 26.08.2024 - 15:03
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SVR'den yapılan açıklamada, Gürcistan'da 26 Ekim'de parlamento seçimlerinin gerçekleştirileceği belirtildi.

"ABD'nin seçim öncesi Gürcistan'daki durumdan hoşnut olmadığı" savunulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Amerikalılar, Gürcistan'da renkli devrim düzenlemeyi planlıyor. Düzenlenecek protesto gösterilerinde seçimlerde hile yapıldığına dair bilgiler ortaya konularak hükümetin değişmesi talep edilecek. Kolluk Kuvvetleri, protestoları zorla bastırmak için kışkırtılacak. Washington, seçim sonrası protestolara öncülük edecek genç muhalif güçlere ek maddi destek sağlıyor."

'ABD, BASKISINI ARTIRACAK'

Açıklamada, iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin seçimlerde halkın güvenini kazanabileceği belirtilerek, "Bu nedenle, söz konusu partinin seçimlerde zafer elde etmesi engellenmeye çalışılacak. ABD, seçim öncesi Gürcistan'a yönelik baskısını arttıracak, bazı şahıslara yaptırım uygulayacak" ifadesine yer verildi.


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