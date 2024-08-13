Rusya-Gürcistan Savaşı'na ilişkin yeni iddia: 'Dış güçler tarafından yönlendirildi...'

Yayınlanma: 13.08.2024 - 14:38

Güncelleme: 13.08.2024 - 14:38

Gürcistan'da iktidardaki Gürcü Rüyası Partisinin siyasi konseyinden yapılan açıklamada, eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin ülkeyi Ağustos 2008'de Rusya ile savaşa sürükleyen "riskli adımları atması için dış güçler tarafından yönlendirildiği" belirtildi.

Açıklamada, "Gürcü toplumunun çoğunluğu haklı olarak Saakaşvili'nin yetkinliğinden şüphe duymaktadır. Ancak, gerçek şu ki Saakaşvili'nin Ağustos 2008'deki maceracı eylemleri akli dengesizlikten değil, dışarıdan gelen talimatlar ve iyi planlanmış bir ihanetin sonucuydu" denildi.

Konsey, ülkede uzun vadeli barış ve istikrarın tesis edilebilmesi için, toplumun "ülkeye ve halkına karşı bu hain suçu kimin işlediğini" kesin olarak öğrenebilmesi amacıyla kamuya açık bir hukuki sürecin düzenlenmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 2008 savaşının koşullarını araştırmak üzere savcılığa, Anayasa Mahkemesi'ne başvuracaklarını ya da bir parlamento komisyonu kuracaklarını söyledi.

2008 RUSYA-GÜRCİSTAN SAVAŞI

Rusya-Gürcistan Savaşı, Ağustos 2008 tarihinde Güney Osetya-Rusya-Gürcistan ve son olarak Abhazya'nın katılımı ile aralarında gerçekleşen gerilim ve çatışmalarla başlayan savaştır.

Savaş sonunda, Güney Osetya ve başkenti Tshinvali çok ağır hasar görmüştür ve büyük can kaybına yol açmıştır. Gürcistan, Güney Osetya ve Abhazya'daki kısıtlı kontrolünü de yitirip savaşı kaybetmiştir. Ayrıca Güney Osetya ve Gürcistan, milyonlarca dolar zarara uğramıştır ve sonuç olarak Rusya, tek yanlı olarak bağımsızlıklarını ilan eden Abhazya ve Güney Osetya'yı tanıdığını açıklamıştır. Gürcistan ise Rusya'yla tüm diplomatik ilişkilerini kesmiştir ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT)'ndan ayrılmıştır.