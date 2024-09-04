Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasında kriz: 'Gürcistan halkının değil...'

Yayınlanma: 04.09.2024 - 16:40

Güncelleme: 04.09.2024 - 16:40

Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze, “Zurabişvili'yi Gürcistan halkının değil, muhalefetteki Birleşik Ulusal Hareket partisinin cumhurbaşkanı” olarak niteledi

Kobakhidze, “Salome Zurabişvili, Gürcistan'ın cumhurbaşkanı değildir. Anayasa Mahkemesi'ne dava açtığında mahkemenin meşruiyetini kendisi de kabul etmişti. Aynı anayasa mahkemesi daha önce Zurabişvili'nin anayasayı ihlal eden gayrimeşru bir cumhurbaşkanı olduğuna karar vermişti” dedi.

Zurabişvili'nin, hükümetle koordineli olmayan dış ziyaretleri daha önce de Zurabişvili ile iktidar partisi Gürcü Rüyası arasında anlaşmazlığa yol açmıştı.

Gürcü Rüyası, Zurabişvili görevden alınması talebiyle anayasa mahkemesinde dava açtı.

Mahkeme, Zurabişvili'nin yasaları ihlal ettiğine karar verdi ancak parlamentoda yeterli oy sağlanamadığı için azil işlemi sonuçlandırılamadı.

Zurabişvili ayrıca, Gürcü Rüyası tarafından kabul edilen yabancı ajanlara ilişkin skandal yasaya karşı da Anayasa Mahkemesi'nde dava açmıştı.