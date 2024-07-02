Gürcistan'da eğitim uçuşu sırasında savaş uçağı düştü

Gürcistan ordusuna ait Su-25 tipi savaş uçağının eğitim uçuşu sırasında düşmesi sonucu pilot yaşamını yitirdi.

AA
Yayınlanma: 02.07.2024 - 17:13
Gürcistan'da eğitim uçuşu sırasında savaş uçağı düştü
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Gürcistan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bugün düzenlenen askeri tatbikat sırasında Gürcistan Savunma Kuvvetlerine ait uçaklardan birinin kaza yaptığı belirtildi.

NEDENİ BELLİ DEĞİL

Kaza nedeniyle bir pilotun hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Su-25 kazası sonucunda Savunma Kuvvetlerinin Havacılık ve Hava Komutanlığı pilotu Kakhaber Zurabaşvili, trajik bir şekilde hayatını kaybetti. Söz konusu olayın nedenlerinin belirlenmesi amacıyla bakanlığın ilgili birimlerince detaylı inceleme yapılıyor."

Açıklamada, kaza sonucu ölen pilotun ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Gürcistan basınındaki haberlere göre, uçak kazası, Gürcistan'ın Kvemo Kartli bölgesine bağlı Bolnisi belediyesinde meydana geldi.


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