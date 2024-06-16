Gürcistan'da çifte deprem: Türkiye'den de hissedildi

Yayınlanma: 16.06.2024 - 19:49

Güncelleme: 16.06.2024 - 19:49

Gürcistan'da 7 dakika arayla 4.5 ve 4.1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Oni kentinde saat 18.42'de meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremden 7 dakika sonra saat 18.49'da Sachkhere kentinde 4.1 büyüklüğünde deprem oldu.

Deprem Ardahan başta olmak üzere Kars, Iğdır, Artvin illerinde de hissedildi.