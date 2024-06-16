Gürcistan'da çifte deprem: Türkiye'den de hissedildi
Gürcistan'da Oni ve Sachkhere kentlerinde 7 dakika arayla 4.5 ve 4.1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Sarsıntılar Ardahan başta olmak üzere birçok ilde hissedildi.
Gürcistan'da 7 dakika arayla 4.5 ve 4.1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 16, 2024
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Oni, Racha-Lechkhumi-Kvemo Svaneti (Gürcistan) - [114.78 km] Posof (Ardahan)
Tarih:2024-06-16
Saat:18:42:37 TSİ
Enlem:42.49361 N
Boylam:43.47 E
Derinlik:8.66 km
Detay:https://t.co/in5sS4ODsW@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Oni kentinde saat 18.42'de meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremden 7 dakika sonra saat 18.49'da Sachkhere kentinde 4.1 büyüklüğünde deprem oldu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 16, 2024
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Sachkhere, Imereti (Gürcistan) - [105.22 km] Posof (Ardahan)
Tarih:2024-06-16
Saat:18:49:20 TSİ
Enlem:42.40528 N
Boylam:43.44556 E
Derinlik:16.95 km
Detay:https://t.co/yjtrSof6Nv@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Deprem Ardahan başta olmak üzere Kars, Iğdır, Artvin illerinde de hissedildi.
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