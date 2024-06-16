Gürcistan'da çifte deprem: Türkiye'den de hissedildi

Gürcistan'da Oni ve Sachkhere kentlerinde 7 dakika arayla 4.5 ve 4.1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Sarsıntılar Ardahan başta olmak üzere birçok ilde hissedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.06.2024 - 19:49
Gürcistan'da çifte deprem: Türkiye'den de hissedildi
Abone Ol google-news

Gürcistan'da 7 dakika arayla 4.5 ve 4.1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Oni kentinde saat 18.42'de meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremden 7 dakika sonra saat 18.49'da Sachkhere kentinde 4.1 büyüklüğünde deprem oldu.

Deprem Ardahan başta olmak üzere Kars, Iğdır, Artvin illerinde de hissedildi.


AFAD son depremler haberleri 6 Şubat depremleri haberleri 6 Şubat depremi haberleri artçı deprem haberleri deprem haberleri deprem acil haberleri deprem şiddeti haberleri depremler haberleri deprem mi oldu haberleri Gürcistan haberleri

İlgili Haberler

14 Haziran 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

14 Haziran 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
TÜİK'in 'ölüm' istatistikleri infial yarattı: Depremde ölen sayısı bakanlık verileri ile çelişiyor iddiası

TÜİK'in 'ölüm' istatistikleri infial yarattı: Depremde ölen sayısı bakanlık verileri ile çelişiyor iddiası
Deprem mi oldu? 15 Haziran 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Deprem mi oldu? 15 Haziran 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler