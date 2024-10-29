Yayınlanma: 29.10.2024 - 11:03

Güncelleme: 29.10.2024 - 11:03

Rusya'da parlamentonun alt kanadı Devlet Duması üyesi Mihail Şeremet, Gürcistan'daki parlamento seçimlerine dikkat çekerek, Gürcü halkına mesajlar gönderdi.

Mihail Şeremet, Gürcü halkını, Batı'nın ülkelerinin içişlerine karışmasına ve Ukrayna'nın “acı kaderi”ni tekrarlamasına izin vermemeye çağırdı.

Daha önce ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Matthew Miller, ABD'nin, Gürcistan'ı iddia edilen seçim ihlalleri nedeniyle ve Tiflis yönetiminin mevcut gidişatını sürdürmesi halinde “daha ileri sonuçlarla” tehdit ettiğini söyledi.

Şeremet, “Gürcü halkı bugün belki de tarihindeki en önemli sınavlardan birine giriyor. Kendi geleceklerini belirleme haklarının ve ulusal çıkarlarını savunma becerilerinin sınavı. ABD'nin temsil ettiği kolektif Batı, Maidan, provokasyonlar ve darbe ile Ukrayna senaryosunu Gürcistan'da bir taklitçi gibi, iki kez düşünmeden uygulamaya karar verdi. Gürcü halkını Batı'nın müdahalesine ve Ukrayna'nın acı kaderini tekrarlamasına izin vermemeye çağırıyorum” dedi.

Şeremet'e göre, bugün Gürcistan'ın gelişmiş ve kendi kendine yeten bağımsız bir ülke mi yoksa Batı'nın Rusya'yı zayıflatmak için Ukrayna gibi her an sıcak bir noktaya dönüşecek başka bir sıçrama tahtası mı olacağı sadece Gürcü halkına bağlıdır.

Şeremet, “Bugün Gürcistan halkı, Batılı stratejistlerin ülkeyi harabeye çevirmesine izin vermeden, hayallerini ve parlak bir gelecek haklarını korumak için birlik olmalıdır” ifadelerini kullandı.