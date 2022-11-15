Gürcistan’da İsrailli iş insanına suikast girişimi!

15 Kasım 2022 Salı, 21:06

Gürcistan Güvenlik Servisinden yapılan açıklamada, “Gürcistan’da bir İsrail vatandaşının para karşılığında cinayeti istihbarat tarafından engellendi” denildi.

Yapılan operasyonlar sonucunda bir Pakistan vatandaşı ile Gürcistan ve İran çifte vatandaşlığına sahip kişilerin gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, “Cinayeti planlayanların kimlikleri tespit edildi. Cinayet talimatını veren İran vatandaşıdır” bilgisi verildi.

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İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, Gürcistan güvenlik güçleri, 3 kişiden oluşan bir hücrenin İsrailli iş insanını öldürme planını başarısızlığa uğrattı. Haberde, hücre üyelerinden birinin Pakistanlı, diğer ikisinin ise Gürcistan ve İran çifte vatandaşı olduğu ifade edildi.

Hücre üyelerinin, İsrailli iş insanını takip ettiği, iz bırakmamak için hiç yüz yüze görüşmediği ve yurt dışında ikamet eden bir İranlıdan para ve talimat aldığı aktarıldı.

Gürcistan polisinin, hücre üyelerine ait silah, mühimmat ve telefonlara el koyduğu kaydedildi. İsrail makamlarından olayla ve iş insanının kimliğiyle ilgili açıklama yapılmadı.