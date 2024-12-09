Gürcistan'daki protestolarda 11. gün: 400'den fazla kişi gözaltına alındı

Yayınlanma: 09.12.2024 - 08:46

Güncelleme: 09.12.2024 - 08:46

11. gününde Batum'da devam eden gösterilerin yanı sıra başkent Tiflis'te gece saatlerinde parlamento binasının önünde tekrar toplanan binlerce kişi, hükümetin kararına bir kez daha tepki gösterdi.

Göstericiler, yeni yıl kutlamaları kapsamında belediye tarafından kurulmaya başlanan Noel ağacının çelik gövdesine, eylemlerde yaralanan gazeteci, sanatçı, siyasetçi ve protestocuların fotoğraflarını astı.

Bazı göstericiler, parlamento binasına taş attı.

Gürcistan İçişleri Bakan Yardımcısı Aleksandre Darakhvelidze, düzenlediği basın toplantısında, Tiflis'te devam protestolarda gözaltına alınanlara ilişkin açıklama yaptı.

Bazı kişilerin 28 Kasım'dan bu yana parlamento binası ve polise karşı şiddet eylemleri düzenlediğini belirten Darakhvelidze, olaylarda 150 polisin yaralandığını ifade etti.

Devam eden eylemlerde bazı gazetecilerin yaralandığını ve kentin altyapısının zarar gördüğünü dile getiren Darakhvelidze, 400'den fazla kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Tiflis'teki protestoya katılan göstericiler saat 03.00 civarında dağılmaya başladı.

NE OLMUŞTU?

Avrupa Parlamentosu, 26 Ekim'de Gürcistan'da yapılan parlamento seçimlerinin yenilenmesi çağrısında bulunmuş, muhalefet ve AB yanlısı eylemciler sokaklara dökülerek gösteriler düzenlemeye başlamıştı.

Başbakan Kobakhidze, 28 Kasım'da yaptığı açıklamada, bazı Avrupalı siyasetçilerin, Gürcistan'ın iç işlerine karıştığını ve AB parasıyla şantaj yaptığını belirterek, "Bütün bunları göz önünde bulundurarak AB ile müzakerelerin başlatılmasını 2028 sonuna kadar gündeme almamaya karar verdik" ifadesini kullanmıştı.

Kobakhidze, ülkesinin 2030'da AB üyesi olması için çalışmalarına devam edeceğini belirtmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, AB ile müzakereleri durduran Gürcistan ile stratejik ilişkilerin askıya alındığını duyurmuştu.

AB'nin yeni Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, hükümet karşıtı göstericilere desteğini açıklamıştı.

Baltık ülkeleri de Gürcistan hükümetinin üst düzey bazı temsilcilerine ülkeye giriş yasağı uygulayacağını bildirmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Gürcistan Başbakanı Kobakhidze ile bazı hükümet yetkililerine yönelik yaptırım uygulamayı öngören kararnameyi imzalamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı da hükümet karşıtı gösterilerin sürdüğü Gürcistan'a daha fazla yaptırım uygulanabileceğini kaydetmişti.