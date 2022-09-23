Gürcistan'dan AB'ye mesaj: Aday ülke statüsünü hak ediyoruz
Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, ülkesinin Avrupa Birliği'ne (AB) katılma fırsatının güçlü bir motivasyon olduğunu belirterek, "Gürcistan AB'ye aday ülke statüsünü hak ediyor." dedi.
New York'ta BM 77. Genel Kurul hitabında, Ukrayna'da devam eden savaşla ilgili değerlendirmelerde bulunan Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Rusya-Ukrayna savaşın başlamasından bu yana Ukrayna'ya önemli insanı yardımlarında bulunduklarını anlattı.
İrakli Garibaşvili, "Gürcistan, Ukrayna'nın yanında yer alıyor" diyerek, Rusya'nın Ukrayna'da savaş başlatmasına tepki gösterdi.
Garibaşvili, "Savaş hala devam ediyor, ülkemden çok uzakta da değil. Rusya'nın Ukrayna'daki geniş çaplı savaşı, ülkenin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini, ayrıca BM Sözleşmesini ve uluslararası hukukun temel ilkelerini baltalıyor" ifadelerini kullandı.
Garibaşvili, dünyada demokrasiyi destekleyen tüm ülkelerin şiddete karşı birleşmesini isteyerek, şunları kaydetti:
"2008'de Rusya ülkeme saldırdı ve bu da topraklarımızın yüzde 20'sinin mevcut işgaline neden oldu. O zaman uluslararası toplum bu saldırganlığı kabul etti, ancak özgürlük ve barışın zaferini sağlamak için dünya demokrasilerinin birlikte çalışması gerektiğini öğrendik."
'GÜRCİSTAN, AB'YE ADAY ÜLKE STATÜSÜNÜ HAK EDİYOR'
İrakli Garibaşvili, Gürcistan'ın bir AB üye ülkesi olabilmesi için entegrasyon sürecinin sürdüğünü belirterek "Gürcistan, AB'ye aday ülke statüsünü hak ediyor" dedi.
Garibaşvili, AB'ye katılma fırsatının ülkesi ve halkı için güçlü bir motivasyon olduğunu vurgulayarak, hükümet olarak etkili reformları uygulamaya devam ettiklerini dile getirdi.
Garibaşvili, ülkesinin küresel barışın sürdürülmesi ve güçlenmesine önemli katkılar sağladığını ve gelecekte de bunu yapmaya hazır olduklarını vurgulayarak, "Gürcistan, NATO'yu destekleyerek ve AB misyonlarına sürekli yardım sağlayarak ortak güvenliğin savunmasına katılmaya hazır olduğunu bir kez daha teyit ediyor" diye konuştu.
Başbakan Garibaşvili, Gürcistan'ın iki sınır komşusu Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gelişmelere de değinerek Güney Kafkasya için barışın önemini vurguladı.
Garibaşvili ayrıca, iki sınır komşusu ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi ve bölgede gerekli barış ve istikrarın tesisi için Gürcistan olarak diyalog merkezi olarak görülmeye hazır olduklarını aktararak, bu yönde daha önce de başarılı örneklere imza attıklarını sözlerine ekledi.
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