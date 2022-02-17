Gürcistan'dan NATO üyeliği talebi
Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşmesinden sonra Gürcistan'ın NATO üyesi olması gerektiğini belirten açıklamalarda bulundu.
Rusya merkezli TASS haber ajansının bildirdiğine göre, Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze, bugün, ''NATO'ya katılmak Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü korumanın tek yolu" değerlendirmesinde bulundu.
Gürcistan Savunma Bakanı Burchuladze, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile NATO Savunma Bakanları toplantısına katıldı. Reuters'ın haberine göre, Burchuladze'nin açıklaması ''Rusya'nın, komşularından biri olan Ukrayna'nın NATO üyelik umutları konusunda Batı ile karşı karşıya geldiği bir zamanda" yapıldı.
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