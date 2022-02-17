NATO ülkelerinin savunma bakanları Brüksel’de bir araya geldi

17 Şubat 2022 Perşembe, 04:00

ABD’nin, Rusya’nın Ukrayna’ya saldıracağının söylendiği tarih olan dün, Ukrayna’da “Ulusal Birlik Günü” olarak kutlandı. Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin kararıyla ilan edilen Ulusal Birlik Günü’nde törenler düzenlendi. Rusya’dan önceki gün güvenlik garantileri konusunda Batı ile diyaloğun sürmesi ve bazı birliklerin tatbikatların bitmesiyle üslere dönmeye başladığı açıklamalarının yankıları da sürüyor. Zelenski, çekilmeye ilişkin net bir gelişme görmediklerini söyledi. Diğer yandan da “normal olan herkesin, gerilimin düşmesini beklediğini” kaydetti.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov ise dün sınırda olağanüstü bir durumun olmadığını, istihbarat birimlerinin herşeyi izlediğini belirtti. Ukrayna’da Savunma Bakanlığı’na bağlı bazı siteler ile iki bankaya yönelik siber saldırı iddiaları da gündeme yansıdı.

NATO TOPLANDI

NATO ülkelerinin savunma bakanları, Avrupa’nın doğusunda ve güneydoğusunda ittifakın askeri varlığını artırmayı görüşmek üzere iki günlük toplantı için dün Brüksel’de bir araya geldi. Genel Sekreter Jens Stoltenberg, “Rusya’nın asker çektiğine dair kanıt olmadığını” söyledi. Gerilimin hâlâ yüksek olduğunu dile getirdi. Diyaloğa açık oldukları mesajını da yineledi. ABD’den de çekilmeye yönelik net bir kanıt olmadığı çıkışı geldi.

Rusya Savunma Bakanlığı ise Kırım Yarımadası’ndaki tatbikatlara katılan tanklardan bazılarının bölgeden ayrıldıklarını gösteren videoları paylaştı. Belarus Dışişleri de Rus güçlerinin tatbikatın bitiş tarihi olan 20 Şubat’tan sonra ülkeden ayrılacaklarını duyurdu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel’deki NATO toplantısında Romanya Savunma Bakanı Vasile Dincu ile görüştü. Görüşmede, Türkiye ve Romanya arasında askeri eğitim ve diğer işbirliği alanlarında atılacak adımların bulunduğu, Karadeniz’in bir barış denizi olarak kalmasının ve Montrö rejiminin korunmasının önemine vurgu yapıldığı kaydedildi.