Gustavo Tosta'dan Nusret'e fiyat tepkisi: Bir daha asla gitmeyeceğim
Ünlü Youtuber Gustavo Tosta, Nusret Gökçe'nin restoranına gittikten sonra karşılaştığı fiyatlar karşısında hayal kırıklığına uğradığını söyledi.
TikTok'ta Guga Foods sayfasının sahibi ünlü Youtuber Gustavo Tosta, Nusret Gökçe'nin restorantına gittikten sonra karşılaştığı fiyatlar karşısında hayal kırıklığına uğradığını söyledi.
Gustavo Tosta, bu yüzden bir daha asla Nusret'in restoranlarından birinde yemek yememeye yemin ettiğini söyledi.
Tosta ve arkadaşı, Nusret'in restoranında altın kaplamalı bifteklerinden birini sipariş ederek, menüyü beğenmediklerini söyledi.
Gustavo, "Tadı normal bir biftek gibiydi, ben de gidip kendim pişirdim. Tuz, taze çekilmiş karabiber ve sarımsak tozuyla çeşnilendirdim. Sonra dışarı çıkardım ve ızgarada pişirdim. Ama bir malzeme eksikti - altın. Bilin bakalım bu bana kaça mal oldu? 8 dolar. Bütün bifteği bununla kaplayabildim. Şimdi asıl soru şu: benim yaptığım daha iyi değil mi?" dedi.
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