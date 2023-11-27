Guterres’ten Gazze’de 'tam insani ateşkes' çağrısı

Yayınlanma: 27.11.2023 - 18:19

Güncelleme: 27.11.2023 - 18:39

Gazze’deki insani arada son güne girilirken, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze Şeridi’nde "tam insani ateşkes" çağrısında bulundu. Guterres, yaptığı yazılı açıklamada, "Geçtiğimiz dört gün boyunca silahlar sustu. Hamas ve diğerleri tarafından 7 Ekim’den bu yana tutulan İsrailli ve yabancı rehinelerin serbest bırakıldığını ve Filistinli tutukluların İsrail hapishanelerinden salıverildiğini gördük” dedi.

'İNSANİ FELAKET KÖTÜYE GİDİYOR'

Katar, Mısır ve ABD’yi esir takası anlaşmasındaki rollerinden ötürü takdir eden Guterres, “Birleşmiş Milletler, bu çabaları mümkün olan her şekilde desteklemeye devam edecektir. Bu dört gün boyunca Birleşmiş Milletler Gazze’ye insani yardım girişini arttırdı ve haftalardır büyük ölçüde kesilmiş olan bazı kuzey bölgelerine yardım gönderdi. Ancak bu yardımlar, yerlerinden edilmiş 1.7 milyon insanın devasa ihtiyaçları karşısında yetersiz kalmaktadır. Gazze’deki insani felaket her geçen gün daha da kötüye gidiyor” ifadelerini kullandı.

Tam insani ateşkes çağrısında bulunan Guterres, “Anlaşmaya varılmasını sağlayan diyalog devam etmeli ve Gazze halkı, İsrail ve daha geniş bir bölgenin yararı için tam bir insani ateşkesle sonuçlanmalıdır” dedi. Bir kez daha esirlerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması çağrısında bulunan Guterres, tüm devletleri çatışmayı sona erdirmek için nüfuzlarını kullanmaya ve bölge için tek sürdürülebilir gelecek olan iki devletli çözüme yönelik adımları desteklemeye çağırdı.