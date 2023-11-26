İlk kez ABD'li esir serbest bırakıldı: Biden'dan Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama

Yayınlanma: 26.11.2023 - 21:56

Güncelleme: 26.11.2023 - 21:58

Hamas’ın İsrail ile varılan anlaşmada insani aranın 3’üncü gününde serbest bıraktığı 17 esirin arasında ilk kez ABD’li bir esir yer aldı. ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada, serbest bırakılan esirin ABD-İsrail vatandaşı 4 yaşındaki Abigail Edan adlı kız çocuğu olduğunu aktardı.

Biden, yönetiminin amacının Gazze Şeridi’nde çatışmalara verilen arayı esirlerin güvenli bir şekilde serbest bırakılması ve bölgedeki sivillere kritik yardımların ulaştırılması için uzatmak olduğunu belirtti.

"REHİNELERİN SERBEST BIRAKILMASINI KOLAYLAŞTIRMAK"

İnsani aranın tam olarak uygulanması için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile temas halinde olmaya devam edeceklerini aktaran Biden, “Haftalardır çatışmalara ara verilmesini iki amaç için savunuyorum. Gazze’deki sivillere ulaşan yardımı arttırmak ve rehinelerin serbest bırakılmasını kolaylaştırmak” ifadelerini kullandı.

Biden, daha çok ABD’li rehinenin serbest bırakılmasını beklediğini açıkladı.

"YARINDAN SONRA DA DEVAM ETTİRMEK..."

İsrail ve Filistin arasında varılan 4 günlük insani aranın uzatılmasını sağlamak üzere çalıştıklarını aktaran Biden, "Amacımız bu arayı yarından sonra da devam ettirmek" dedi.

İsrail ile Hamas arasında 24 Kasım günü saat 07.00’de başlayan insani arada şu ana kadar Hamas tarafından 40 İsrailli ile 18 yabancı uyruklu ve çifte vatandaş esir, İsrail tarafından ise 78 Filistinli tutuklu serbest bırakıldı.