Haziran 2022, 142 yıllık iklim tarihinde altıncı en sıcak ay oldu

15 Temmuz 2022 Cuma, 15:04

NOAA’nın aylık küresel iklim raporuna göre, Haziran 2022’de ortalama küresel yüzey (kara ve okyanus) sıcaklığı, 20. yüzyıl ortalamasının 0.87 derece üzerinde gerçekleşti. 1880’den itibaren tutulan kayıtlara göre Haziran 2022, altıncı en sıcak ay oldu. Sadece arazi sıcaklığı ölçümlerine göre Avrupa ve Asya’da Haziran ayı, sıcaklık ortalamasının 1.56 derece üstünde olduğu ifade edildi.

BUZULLAR REKORA YAKIN KÜÇÜLDÜ

Haziran ayında Kutup buzullarında ciddi bir erime meydana gelerek rekor seviyeye yakın küçüldü. Antarktika sularındaki buzullar eriyerek ortalamanın altında kaldığı ifade edilirken Kuzey kutbundaki buzullarının da sıcaklık sebebiyle ortalamanın altında erdiği kaydedildi.

SICAKLIĞA BAĞLI KÜRESEL FELAKETLER

Haziran ayındaki rekor sıcaklıklar, dünyanın çeşitli bölgelerinde önemli hava ve yer olaylarına sebebiyet verdi. ABD’nin Montana eyaletinde şiddetli yağmur ve karların erimesi sonucu sel felaketi meydana gelirken Meksika’nın Monterrey taraflarında kuraklık sebebiyle haftalarca süren susuzluk yaşandı. Norveç’in Kutup kenti Tromso’da rekor sıcaklıklar hissedilirken Asya’da yer yer sıcaklığa bağlı kuraklık meydana geldi. Avrupa’da aşırı sıcaklar orman yangınlarına sebebiyet verirken Çin ve Atlantik Okyanusu’nun ABD kıyılarında sel felaketleri yaşandı. Kış mevsimini yaşayan Güney Amerika’da en soğuk günler ölçülürken küresel olarak 5 büyük fırtına meydana geldi.

AVRUPA’DA ORMAN YANGINLARI

Avrupa'ya yayılan sıcak hava dalgası Temmuz ayında da Portekiz, Fransa ve İspanya'da orman yangınlarını körüklemeye devam etti. Portekiz'de yaklaşık 3 bin 500 itfaiyeci, düzinelerce orman yangınıyla mücadele ederken yangınların kontrol altına alınamaması sebebiyle Portekiz, acil yardım için AB Sivil Koruma Mekanizmasını etkinleştirdi. Avrupa Komisyonu, 10 Temmuz itibariyle İspanya'da bulunan rescEU filosundan 2 Canadair yangın söndürme uçağını seferber etti.