Guterres'ten Ukrayna-Rusya savaşı açıklaması: Çatışma devam edecek
Guterres,Ukrayna-Rusya arasında yakın gelecekte barış görüşmesi beklemediğini söyledi.
Birlemiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antoino Guterres, Ukrayna-Rusya arasında "etkili" barış görüşmelerinin yakın gelecekte gerçekleşmesinin mümkün olmadığını söyledi.
New York'taki BM Genel Merkezi'nde konuşan Guterres, "(Rusya-Ukrayna arasında) Askeri çatışmanın devam edeceğine inanıyorum" dedi.
Ciddi barış müzakereleri için beklenmesi gerekeceğini belirten Guterres, "Yakın gelecekte gerçek barış için müzakerelerinin yapılabileceği gibi bir yanılsamaya kapılmıyoruz" diye konuştu.
Guterres, BM'nin barış müzakereleri için harcaması gereken çabaların, "Rusya'nın Ukrayna'daki bir Karadeniz limanına boru hattı aracılığıyla amonyak ihracatı" ve "savaş esirlerinin iadesinin hızlandırılması" gibi başka konulara yöneltildiğini vurguladı.
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