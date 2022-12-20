Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı esir sayısını açıkladı
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershinin, rus esirlerin sayısının "60'tan fazla" olduğunu açıkladı.
ABD ve Rusya arasındaki esir takasının ardından Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Vershinin, Rus gazetesine esir sayısını açıkladı.
Rus gazetesi Ria Novosti'ye demeç veren Vershinin, 60'tan fazla Rus "rehinenin" ABD'de hapis cezalarını çekmekte olduğunu söyledi.
Vershinin, "Fiilen rehin alınmış olan Rus vatandaşlarının toplam sayısı 60'ı aşıyor" açıklamasında bulundu.
Vershinin, Rusların cezalarının siyasi amaçlı ya da başka bir şekilde adaletsiz olduğuna dair herhangi bir ifade kullanmadı.
ABD, Rusya'da uyuşturucu suçundan hapiste bulunan Amerikalı basketbol yıldızı Brittney Griner ile yapılan mahkum takasında 25 yıl hapis cezasına çarptırılan Rus silah tüccarı Viktor Bout'u serbest bırakmıştı.
ABD medyası, Rusya'nın 2020 yılında casusluktan hüküm giyen ABD Deniz Piyadeleri gazisi Paul Whelan'ı takasa dahil etmeyi reddettiğini bildirdi.
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