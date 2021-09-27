Güvenlik artırıldı... Hollanda Başbakanı'na "saldırı ve kaçırılma tehdidi" iddiası
Hollanda Başbakanı Mark Rutte'ye yönelik olası saldırı veya kaçırılma olabileceğine ilişkin alınan istihbarat üzerine, güvenlik önlemlerinin artırıldığı öne sürüldü.
Yerel medyada çıkan haberlerde, Rutte'nin, Kraliyet ve Diplomatik Güvenlik Servisi tarafından özel olarak eğitilmiş polisler tarafından daha fazla korunduğu belirtildi.
Haberde, önemli kaynaklardan alınan bilgiye göre, Rutte'nin, "Mocro-mafya" adlı organize suç örgütü tarafından, saldırı veya kaçırılma hedefinde olduğu ifade edildi.
Rutte'nin tehdit altında olduğu istihbaratının, eylül başında alındığı vurgulanan haberde, başbakanın etrafında farklı zamanlarda "Mocro-mafya" örgütünden sözde "gözcülerin" tespit edildiği aktarıldı.
Yetkililerin konuyla ilgili henüz açıklama yapmak istemediği kaydedildi.
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