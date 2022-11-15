Hablemitoğlu suikastı zanlısı Göktaş, mahkemede kalp krizi geçirdi: Duruşma 21 Kasım'a ertelendi

15 Kasım 2022 Salı, 10:04

Necip Hablemitoğlu cinayeti zanlısı firari Mustafa Levent Göktaş'ın Bulgaristan'da dün duruşma salonunda kalp krizi geçirdiği bildirildi.

Haskovo Bölge Mahkemesi'nde fenalaşan Göktaş, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

BTA'nın aktardığına göre Göktaş'ın avukatları Anton Popov ve İvan İvanov, mahkemeden Göktaş'ın tutukluluğunun ev hapsine çevrilmesini talep ettiler.

Göktaş'ın sağlık durumunun kötüleşmesi nedeniyle avukatı Popov, adli tıp muayenesi için randevu istedi. Avukatın talebi, savcı Trendafilov tarafından da desteklendi. Mahkeme heyeti de bunu onayladı. Hakim, Haskova Tıp Merkezi müdürüne 21 Kasım'a kadar Göktaş'ın hastalığının değerlendirilmesi için bir kardiyalog görevlendirilmesi talimatı verdi.

Göktaş'ın ev hapsi duruşması 21 Kasım'a ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Göktaş hakkında Haskovo Bölge Mahkemesi tarafından 5 Eylül'de 40 günlük geçici tutuklama kararı verilmiş ve bu karar 15 Eylül'de Filibe İstinaf Mahkemesi tarafından onaylanmıştı. Savunmasında suçun kendisine atıldığını ve ülkesinde siyasi nedenlerle zulüm gördüğünü ileri sürdü. Ayrıca ülkede uluslararası koruma için başvuruda bulundu.

Haskovo'daki mahkemenin 5 Ekim'deki duruşmasında iade talebinde bulunulan kişiyi, savunma avukatlarını ve savcılık temsilcisini dinledikten sonra hakimler, iade talebinin desteklenmesi ve doğrulanması için Türkiye Cumhuriyeti'nin ilgili makamlarından "delil talep edilmesi ve sunulması, ayrıca masumiyet ilkesine ve kişinin temel haklarına saygı gösterilmesi için güvenceler sağlanması" gerektiği kanaatine vardılar.