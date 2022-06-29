Hacı adayları iki yıl sonra kutsal topraklarda

29 Haziran 2022 Çarşamba, 12:48

Türkiye'den ilk kafilenin hareket ettiği 6 Haziran'da başlayan hac yolculuğu dolayısıyla hacı adaylarının bir kısmı Mekke'ye bir kısmı ise Medine'ye ulaşıyor.

Covid-19 önemlerinin hafiflemesi sonrası ülkelere ayrılan kontenjanları sınırlı tutmak kaydıyla Suudi Arabistan 2 yıllık aranın ardından yurt dışından da hacı adaylarını kabul etmeye başladı.

Bu doğrultuda bu yıl 65 yaş üstü adaylar kabul edilmezken, Türkiye'ye 37 bin 770 kişilik bir kontenjan verildi ve ilk kafile 6 Haziran'da Türkiye'den ayrıldı.

Son kafilenin 3 Temmuz'da Türkiye'den hareket etmesiyle tamamlanacak hac yolculuğunda Türk hacıların geri dönüş yolculukları Kurban Bayramı'nın ardından başlayacak.

MEKKE'YE GELEN HACI ADAYLARI UMRE ZİYARETİ YAPIYOR

Kutsal topraklara gelen ve otellerine yerleşen hacı adayları daha sonra ihramlarını giyerek Kabe'yi ziyaret ediyor.

Mescid-i Haram'a giden hacı adayları, burada ilk dualarını etti.

HACERÜ'L ESVED VE KABE’YE DOKUNMAK BU SENE YASAK

Covid-19 salgını sınırlamaları gevşetilse de bazı tedbirlerin devam ettiği görülüyor. Bu doğrultuda Kabe'nin çevresine paravan koyularak hacı adaylarının Kabe'ye ve yoğun ilgi gösterdikleri Hacer-ül Esved'e dokunmaları engellendi.