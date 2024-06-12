Haiti liderinden çetelerle etkin mücadele sözü

Yayınlanma: 12.06.2024 - 09:18

Güncelleme: 12.06.2024 - 09:18

Haiti'nin yeni Başbakanı Garry Conille, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, başkent Port-au-Prince'nin merkezinde, 3 polisin organize suç örgütleri tarafından öldürüldüğünü, sorumluların yakalanması için talimat verdiğini söyledi.

Çetelere karşı bundan böyle daha "kararlı" adımlar atacaklarını vurgulayan Conille, "Polislere yönelik saldırıyı kınıyorum. Şiddet ve cezasızlık karşısında amansız bir mücadele sözü veriyorum. Katillerin süratle yakalanması ve adalete teslim edilmesi için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

Conille, suçluların yakalanması için halkın kendileriyle işbirliği yapması gerektiğini vurgulayarak, güvenliği ve adaleti hep birlikte sağlayacaklarını ifade etti.

Vatandaşların ve kolluk kuvvetlerinin korunması için yeni tedbirler alacaklarını dile getiren Conille, "Huzuru bozanlar yakalanacak ve yargılanacak, başka türlü adaleti sağlayamayız" şeklinde konuştu.

Çetelerin şiddet olaylarının ve yoğun protestoların sürdüğü Haiti'de Geçiş Konseyi, Garry Conille'i 28 Mayıs'ta yeni başbakan olarak atamıştı.