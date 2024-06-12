Haiti liderinden çetelerle etkin mücadele sözü

Haiti'nin yeni Başbakanı Garry Conille, ülkede bozulan kamu güvenliğini yeniden sağlayacaklarını belirterek, "çetelerle etkin mücadele" sözü verdi.

AA
Yayınlanma: 12.06.2024 - 09:18
Haiti liderinden çetelerle etkin mücadele sözü
Abone Ol google-news

Haiti'nin yeni Başbakanı Garry Conille, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, başkent Port-au-Prince'nin merkezinde, 3 polisin organize suç örgütleri tarafından öldürüldüğünü, sorumluların yakalanması için talimat verdiğini söyledi.

Çetelere karşı bundan böyle daha "kararlı" adımlar atacaklarını vurgulayan Conille, "Polislere yönelik saldırıyı kınıyorum. Şiddet ve cezasızlık karşısında amansız bir mücadele sözü veriyorum. Katillerin süratle yakalanması ve adalete teslim edilmesi için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

Conille, suçluların yakalanması için halkın kendileriyle işbirliği yapması gerektiğini vurgulayarak, güvenliği ve adaleti hep birlikte sağlayacaklarını ifade etti.

Vatandaşların ve kolluk kuvvetlerinin korunması için yeni tedbirler alacaklarını dile getiren Conille, "Huzuru bozanlar yakalanacak ve yargılanacak, başka türlü adaleti sağlayamayız" şeklinde konuştu.

Çetelerin şiddet olaylarının ve yoğun protestoların sürdüğü Haiti'de Geçiş Konseyi, Garry Conille'i 28 Mayıs'ta yeni başbakan olarak atamıştı.

 


Haiti haberleri Çete haberleri

İlgili Haberler

Haiti Başbakanı Garry Conille hastaneye kaldırıldı

Haiti Başbakanı Garry Conille hastaneye kaldırıldı
Haiti'nin yeni Başbakanı belli oldu

Haiti'nin yeni Başbakanı belli oldu
Kenya polisi, üç hafta içinde iç karışıklığın yaşandığı Haiti’de göreve başlayacak

Kenya polisi, üç hafta içinde iç karışıklığın yaşandığı Haiti’de göreve başlayacak
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler