Haiti'de 'Başkanlık Geçiş Konseyi' kuruldu

Çetelerin yol açtığı şiddet sarmalının yaşandığı Haiti'de, düzenin yeniden tesisi için "Başkanlık Geçiş Konseyi" kuruldu.

AA
Yayınlanma: 13.04.2024 - 14:01
Haiti'de 'Başkanlık Geçiş Konseyi' kuruldu
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Haiti'de Resmi Gazete'de yayımlanan kararnamede, düzenin yeniden sağlanması için Başkanlık Geçiş Konseyinin oluşturulduğu bildirildi.

Kararnamede, yeni başbakanı atayacak Konsey'e ilişkin, "Başkanlık Konseyi, yeni başkanın göreve başlamasına kadar olan geçiş dönemi boyunca belirli başkanlık yetkilerini kullanacaktır" ifadesi kullanıldı.

Kararnamede, başkanlık seçimlerinin en geç 7 Şubat 2026'da yapılacağı aktarıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu kararın memnuniyetle karşılandığı belirtilerek "Haitilileri, uzlaşma ve ulusal diyalog ruhu içinde ilerleme kararlılıklarından dolayı takdir ediyoruz" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Haitililerin hayatlarını iyileştirme amacıyla Karayip Topluluğu (CARICOM) ve uluslararası ortaklarla çalışma kararlılığının sürdüğü kaydedildi.

Haiti Başbakanı Ariel Henry'nin istifasını isteyen silahlı çeteler, Port-au Prince ile Croix des Bouquets bölgesi yakınlarındaki iki cezaevine 2 ve 3 Mart'ta silahlı saldırı düzenleyerek güvenlik güçleriyle çatışmıştı. Çatışmalar sırasında yaklaşık 4 bin mahkum hapishaneden firar etmiş, 12 kişi yaşamını yitirmişti.

Hükümet, 4 Mart'ta hapishaneden kaçan suçluların yakalanması için 72 saatlik olağanüstü hal ilan edildiğini ve belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurmuştu. Kaçan mahkumların yakalanması için 4 Mart'ta ilan edilen olağanüstü halin süresi 7 Mart'ta bir ay uzatılmıştı.

Amerika kıtasının en yoksul ülkelerinden Haiti, çetelerin yol açtığı şiddet sarmalı ve iktidar boşluğu nedeniyle ekonomik çöküşün eşiğinde bulunuyor. Uzun yıllardır siyasi, ekonomik ve güvenlik krizi gibi temel problemlerle boğuşan Haiti'de 11 milyonu aşan nüfus, kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya.


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