Haiti'deki çete lideri, silah bırakma şartını açıkladı

Yayınlanma: 30.03.2024 - 13:48

Güncelleme: 30.03.2024 - 13:48

"Barbekü" lakaplı Cherizier, ülkedeki şiddet olaylarına ilişkin İngiliz Sky News televizyonuna konuştu.

Uluslararası toplumun soruna ilişkin ayrıntılı bir plan hazırlaması durumunda masaya oturabileceklerini belirten Cherizier, "Bize neye karar vermemiz gerektiğini dayatmazlarsa, silahların indirilebileceğini düşünüyorum" dedi.

Cherizier, Haiti'de giderek artan şiddetten "gurur duymadığını" kaydederek, silahlı grupların hükümet kurma görüşmelerine katılmasına izin verilirse silah bırakabileceklerini ifade etti.

Hapishaneden binlerce mahkumun kaçmasına yol açan çete elebaşı Cherizier, diğer ülkelerden askerlerin Haiti'ye girmesi halinde onları "istilacı olarak göreceklerini" aktardı.

Haiti Başbakanı Ariel Henry'nin istifasını talep eden silahlı çeteler, Port-au Prince ile Croix des Bouquets bölgesi yakınlarındaki iki cezaevine 2 ve 3 Mart'ta silahlı saldırı düzenleyerek güvenlik güçleriyle çatışmıştı. Çatışmalar sırasında yaklaşık 4 bin mahkum hapishaneden firar etmiş, 12 kişi yaşamını yitirmişti.

Hükümet, 4 Mart'ta hapishaneden kaçan suçluların yakalanması için 72 saatlik olağanüstü hal ilan edildiğini ve belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurmuştu. Kaçan mahkumların yakalanması için 4 Mart'ta ilan edilen olağanüstü halin süresi 7 Mart'ta bir ay uzatılmıştı.

Amerika kıtasının en yoksul ülkelerinden Haiti, çetelerin yol açtığı şiddet sarmalı ve iktidar boşluğu nedeniyle ekonomik çöküşün eşiğinde bulunuyor. Uzun yıllardır siyasi, ekonomik ve güvenlik krizi gibi temel problemlerle boğuşan Haiti, 11 milyonu aşan nüfusuyla kıtlık tehlikesi yaşıyor.