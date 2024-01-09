Hakime atlamıştı: Duruşmaya maske ve zincirle çıkarıldı

Şartlı tahliye talebini reddeden hakime saldıran sanık, bu kez duruşma salonuna zincirlenerek ve maskeyle çıkarıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.01.2024 - 13:20
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ABD’de daha önce kefaletle serbest kalma talebini reddeden hakime saldıran sanık, tekrar getirildiği mahkeme salonuna maske, eldiven ve zincirle çıkarıldı.

ABD’nin Las Vegas kentinde kefaletle serbest kalma talebi reddedildiği için kürsüden atlayarak hakime saldıran Deobra Delone Redden, bu sefer mahkeme salonuna özel tedbirlerle getirildi.

Redden’in maske ve eldiven taktığı, kollarının zincirle bağlandığı görüldü. 30 yaşındaki Redden, beyzbol sopasıyla bir kişiye saldırdığı gerekçesiyle 4 yıla kadar hapis cezası aldı.


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