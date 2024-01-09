İngiltere ile Türkiye arasında 'yasadışı göçmen' trafiği

Yayınlanma: 09.01.2024 - 12:45

Güncelleme: 09.01.2024 - 12:45

İngiliz basını, İngiltere'de artan göçmen sayısının endişe verici olduğunu ve ülkeye gelen göçmenlerin doğrudan ülkelerine dönmeleri için bakanların çözüm arayışında olduğunu yazdı.

Daily Mail'de yer alan habere göre, Fransa'nın kuzeyinden küçük tekneler ile İngiltere'ye giriş yapan Türk göçmenlerden rahatsız olan İngiliz hükümeti, geçen yıl Arnavutluk ile yaptıkları anlaşmanın bir benzerini Ankara ile yapmaya çalışacak. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Türk bakanlar ile video konferans yoluyla koşacak olan İngiltere İçişleri Bakanı James Cleverly, video toplantısında müzakereleri yönetecek.

Ankara'nın karşılık olarak yasal göçmenler için vize imtiyazları beklediğinin düşünüldüğü haberde, İngiltere İçişleri Bakanlığı'ndan bir kaynağın "Türkiye ile pek çok alanda başarılı bir yakın işbirliği sürdürüyoruz. Ancak, Türkiye de dahil olmak üzere bir dizi ülkeyle olan mutabakatlarımızda olduğu gibi, bu mutabakatları karşılıklı yararımıza olacak şekilde artırmaya ve geliştirmeye her zaman istekliyiz" ifadesi aktarıldı.

TÜRK GÖÇMENLERİN SAYISI YÜZDE 162 ARTTI

Küçük tekneler ile İngiltere'ye göçen Türkler'in sayısında geçen yıl, yüzde 162 oranında artış görüldü. Türk göçmenler, Manş Denizi üzerinden İngiltere 3 bin 60 geçiş yaptı. Türk göçmenler, bu yolla İngiltere'ye göçen en kalabalık üçüncü millet oldu.

Manş Denizi üzerinden İngiltere geçişlerde, 5 bin 579 geçiş ile Afganlar ilk sırada yer alırken ikinci sırada ise 3 bin 581 geçiş ile İranlılar yer aldı.