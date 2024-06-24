Hakkında arama kararı vardı... Eski mahkum 3 polis ve 1 sivili öldürdü!

Azerbaycan'da, hakkında arama kararı bulunan eski mahkum, 3 polis ve 1 sivili öldürdü.

AA
Yayınlanma: 24.06.2024 - 11:16
Hakkında arama kararı vardı... Eski mahkum 3 polis ve 1 sivili öldürdü!
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Azerbaycan'da, hakkında arama kararı bulunan eski mahkum, 3 polis memuru ile bir sivili av tüfeğiyle öldürdü.

Azerbaycan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakü'ye bağlı Şüvelan kasabasında, daha önce birçok kez hüküm giyen ve hakkında arama kararı bulunan Rövşen Allahverdiyev'ın (38), kendisini gözaltına almak isteyen polislere silahla karşı koyduğu bildirildi.

3 POLİS HAYATINI KAYBETTİ

Aile bireylerini kendine siper ederek kaçmaya çalışan Allahverdiyev'in ekiplere av tüfeği ile ateş açtığı belirtilen açıklamada, olay sonucu 3 polis memuru ile bir sivilin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Açıklamada, Allahverdiyev'in ekiplerce etkisiz hale getirildiği, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.


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