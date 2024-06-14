Ermenistan askerleri, bir kez daha Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Ermenistan birlikleri, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ndeki Azerbaycan mevzilerine ateş açarak bir kez daha ateşkes ihlali yaptı.

İHA
Yayınlanma: 14.06.2024 - 10:04
Ermenistan askerleri, bir kez daha Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
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Ermenistan, ateşkesi bozmaya devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan askerlerinin Soylan ilinin Haçik yerleşim birimi istikametindeki mevzilerinden yerel saatle 07.15 civarında Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nin Şerur ilinin Ahura yerleşkesindeki Azerbaycan ordusuna ait mevzilere ateş açtığı duyuruldu.

MİSİLLEME ATEŞİ AÇILDI

Azerbaycan askerlerinin misilleme ateşi açıldığı aktarıldı. Ermenistan askerlerinin son 24 saat içinde ikinci kez Azerbaycan mevzilerine ateş açtığı vurgulandı.

Öte yandan, Ermenistan askerleri, dün saat 19.50 civarında Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nin Babek ilinin Yukarı Buzov yerleşkesindeki Azerbaycan mevzilerini hedef almıştı.


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