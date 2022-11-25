Haksız yere 20 yıl hapis yatan adama 45 milyon dolar ödül

25 Kasım 2022 Cuma, 11:46

ABD'nin Ohio kentinde yaşayan 57 yaşındaki Roger 'Dean' Gillispie, 1991 yılında Ohio'da 22 yaşındaki ikiz kız kardeşleri ve 28 yaşındaki bir kadını kaçırıp tecavüz etmekten ve soygundan suçlu bulundu.

Daily Mail'de yer alan haberde, Mahkeme tarafından 56 yıl hapis cezasına çarptırılan Gillispie, yirmi yıl süren hapis hayatından sonra yargıcın kendisini davayla ilişkilendiren 'hiçbir fiziksel kanıt' bulunmadığına ve kanıtların gizlendiğine karar vermesinin ardından 2011'de özgürlüğüne kavuştu. Ancak 2021 yılına kadar masumiyeti ilan edilmedi.

Serbest olduğu 10 yıl boyunca masumiyet kararı çıkmaması üzerine Gillispie, mahkemeye tazminat davası açtı.

Gillispie, Ohio tarihindeki en büyük ödeme olan 45 milyon dolarlık bir anlaşmaya hak kazandı.

"3 BİN 199 KİŞİDEN SADECE BİRİYİM"

Gillispie, işlemedikleri suçlar nedeniyle haksız yere hapsedilen ve hayatlarının büyük bir bölümünü parmaklıklar ardında geçiren binlerce kişi için adalet çağrısında bulundu.

57 yaşındaki adam, "Ben Amerika Birleşik Devletleri'nde bu olayın yaşandığı 3 bin 199 kişiden sadece biriyim. Bu insanlar işlemedikleri suçlar nedeniyle 28 bin yıldan fazla hapis yattılar. Buna bir son verilmeli. Bu sistemin düzeltilmesi gerekiyor. Ohio Masumiyet Projesi benim hayatımı kurtardı" açıklamasında bulundu.

Ohio Masumiyet Projesi'nin direktörü Mark Godsey kararı memnuniyetle karşıladı ancak Gillispie'nin yaşadığı dehşetin 'hiçbir şeyle telafi edilemeyeceğini' söyledi.

Godsey, "Yetkililerin bir mahkumiyet kararını kabul ettirme ve ardından da yaptıkları hatayı kabul etmeme biçimleri büyük hayal kırıklığı yarattı. Dean'e yaşatılan dehşetin bedelini hiçbir şey ödeyemez" dedi.

SORUMLUSU DEDEKTİF ÇIKTI

Gillispie'nin 45 milyon dolar kazandığı hukuk davasında jüri, dedektif Scott Moore'un davadaki bir tanığın kendisini teşhis etmediği halde teşhis ettiğini iddia ettiğine karar verdi.

Dedektif, kurbanlara Gillispie'yi mahkemede gördüklerinde tanıyamayacaklarını söylemiş ve masum adamın 'saçını boyadığını' iddia etmiş.