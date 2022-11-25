Haksız yere 20 yıl hapis yatan adama 45 milyon dolar ödül
ABD'de, işlemediği suçlar nedeniyle 20 yılını demir parmaklıklar ardında geçiren Roger 'Dean' Gillispie, 45 milyon dolar tazminat kazandı.
ABD'nin Ohio kentinde yaşayan 57 yaşındaki Roger 'Dean' Gillispie, 1991 yılında Ohio'da 22 yaşındaki ikiz kız kardeşleri ve 28 yaşındaki bir kadını kaçırıp tecavüz etmekten ve soygundan suçlu bulundu.
Daily Mail'de yer alan haberde, Mahkeme tarafından 56 yıl hapis cezasına çarptırılan Gillispie, yirmi yıl süren hapis hayatından sonra yargıcın kendisini davayla ilişkilendiren 'hiçbir fiziksel kanıt' bulunmadığına ve kanıtların gizlendiğine karar vermesinin ardından 2011'de özgürlüğüne kavuştu. Ancak 2021 yılına kadar masumiyeti ilan edilmedi.
Serbest olduğu 10 yıl boyunca masumiyet kararı çıkmaması üzerine Gillispie, mahkemeye tazminat davası açtı.
Gillispie, Ohio tarihindeki en büyük ödeme olan 45 milyon dolarlık bir anlaşmaya hak kazandı.
"3 BİN 199 KİŞİDEN SADECE BİRİYİM"
Gillispie, işlemedikleri suçlar nedeniyle haksız yere hapsedilen ve hayatlarının büyük bir bölümünü parmaklıklar ardında geçiren binlerce kişi için adalet çağrısında bulundu.
57 yaşındaki adam, "Ben Amerika Birleşik Devletleri'nde bu olayın yaşandığı 3 bin 199 kişiden sadece biriyim. Bu insanlar işlemedikleri suçlar nedeniyle 28 bin yıldan fazla hapis yattılar. Buna bir son verilmeli. Bu sistemin düzeltilmesi gerekiyor. Ohio Masumiyet Projesi benim hayatımı kurtardı" açıklamasında bulundu.
Ohio Masumiyet Projesi'nin direktörü Mark Godsey kararı memnuniyetle karşıladı ancak Gillispie'nin yaşadığı dehşetin 'hiçbir şeyle telafi edilemeyeceğini' söyledi.
Godsey, "Yetkililerin bir mahkumiyet kararını kabul ettirme ve ardından da yaptıkları hatayı kabul etmeme biçimleri büyük hayal kırıklığı yarattı. Dean'e yaşatılan dehşetin bedelini hiçbir şey ödeyemez" dedi.
SORUMLUSU DEDEKTİF ÇIKTI
Gillispie'nin 45 milyon dolar kazandığı hukuk davasında jüri, dedektif Scott Moore'un davadaki bir tanığın kendisini teşhis etmediği halde teşhis ettiğini iddia ettiğine karar verdi.
Dedektif, kurbanlara Gillispie'yi mahkemede gördüklerinde tanıyamayacaklarını söylemiş ve masum adamın 'saçını boyadığını' iddia etmiş.
Video Haberler
- Atık ahşapları oyuncaklara hayata döndürüyor
- Beslediği sincaplara çocuğu gibi bakıyor
- Gözlerine inanamadı
- Cennet hurmasını kurutup, satıyor
- Bir dönüm 190 bin TL kazandırıyor
- Avcılar Sahil'de atlı polislerden denetim
- Ahırda sakladığı eski paraları 36 yıl sonra buldu
- Akdeniz foku yavrularına 'mağara turu' tehdidi!
- Sivas'ta yaban hayvanları fotokapanlara yansıdı
- ''Duygulanmamak elde değil''
En Çok Okunan Haberler
-
- Merkez faiz kararını açıkladı
- 'Akşener’i gözaltına alın' talimatı mı verildi?
- İstiklal Caddesi için yeni karar
- Yeni bir ittifak kuruldu, ismi açıklandı
- 'Sonra her şey değişti'
- 'Seçim tarihi öne alınır mı?' sorusuna yanıt
- Meclis’te Süleyman Soylu tartışması
- Kılıçdaroğlu'ndan 'ÖTV' tepkisi
- Sözleşmeli personele kadro! Tarih verildi
- 'Süleyman’ın provokatörlerinin canı cehenneme'