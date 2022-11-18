Twitter'da ofisler geçici olarak kapatıldı: 'Ya uzun saatler çalışma ya da tazminat...'

18 Kasım 2022 Cuma, 09:26

Elon Musk'ın 44 milyar dolar karşılığında satın aldığı dünyanın en büyük iletişim ve medya platformlarından Twitter'ın önemli sayıda çalışanı ABD yerel saatiyle bu sabah, ofis binalarına giriş yapamadı.

Gelen ilk bilgilere göre Musk'ın "sobotaj korkusu" sebebiyle önemli miktarda çalışana Twitter ofislerinin kapılarını kapattığı söyleniyor.

WebTekno'nun haberine göre; her şey Elon Musk'ın tüm çalışanlara gönderdiği ultimatom gibi e-posta ile başladı:

"Twitter 2.0 inşa etmek için ya ağır şekilde çalışmayı kabul edersiniz ya da gidersiniz."

Görsel: WebTekno

Pek çok Twitter çalışanının bu yeni yapıyı desteklemedikleri ve şirket içerisinde sunulan "sözleşmeye" imza atmadıkları belirtildi. İzma atıp kabul eden çalışanların Musk'ın isteği ile ayrıca listelendiği, atmayanların da topun ucunda olduğu söyleniyor.

NEW: Twitter just alerted employees that effective immediately, all office buildings are temporarily closed and badge access is suspended. No details given as to why. — Zoë Schiffer (@ZoeSchiffer) November 17, 2022

Twitter'daki depremleri anbean paylaşan haber kuruluşu Platformer'ın editörü Zoë Schiffer "Twitter, çalışanları hemen geçerli olmak üzere uyardı, tüm ofis binaları geçici olarak kapatıldı ve giriş kartları askıya alındı. Nedeniyle ilgili herhangi bir detay verilmedi" şeklinde ilk bilgileri paylaştı.

Twitter ofisleri 21 Kasım'a dek kapalı kalacak; çalışanlara yaşananaları "basınla ya da sosyal medyada paylaşmayın" uyarısı yapılıyor.

"TWİTTER'IN BURADAN KURTULMASI SON DERECE ZOR OLACAK"

İsmini vermeden teknoloji odaklı global basın kuruluşu The Verge konuşan bir Twitter çalışanına göre "yapılan istifaların ölçeği göz önüne alındığında platformun yakında dağılmaya başlaması" bekleniyor.

Ayrıca çalışanlar, "Burayı bugünlere getiren tüm insanlar gidiyor gibi geliyor. Kalan insanlar ne kadar direnseler de Twitter'ın buradan kurtulması son derece zor olacak" açıklamalarında bulundular.

"TWİTTER'IN FİŞİ ÇEKMESİNE YAKLAŞIK 1 HAFTA KALDI"

Newsweek yazarı Travis Akers, hala Twitter'da çalışmaya devam eden bir personelin kendisine "Twitter'ın fişi çekmesine yaklaşık 1 hafta kaldı" açıklamasında bulunduğunu iletti. Akers, bu ifadeyi paylaştıktan sonra Twitter hesabından platforma veda tadında paylaşımlar yaptı.

From one of the remaining Twitter employees: “It (Twitter) has about a week left before it’s dead.” — Travis Akers (@travisakers) November 18, 2022

Elon Musk'ın aylık 8 dolar ücrete bağladığı mavi tik projesini hayata geçiren lider tasarımcıları ve baş web mühendisinin işten atıldığı bilgisini paylaştı. Bilgiyi paylaşan Schiffer, ayrıca şirketin kritik alt yapısını koruyan çoğu kişinin istifa ettiğini bildirdi.