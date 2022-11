Twitter'da ofisler geçici olarak kapatıldı: 'Ya uzun saatler çalışma ya da tazminat...'

Elon Musk'ın 44 milyar dolar karşılığında satın aldığı dünyanın en büyük iletişim ve medya platformlarından Twitter'ın önemli sayıda çalışanı ABD yerel saatiyle bu sabah, ofis binalarına giriş yapamadı.

Gelen ilk bilgilere göre Musk'ın "sobotaj korkusu" sebebiyle önemli miktarda çalışana Twitter ofislerinin kapılarını kapattığı söyleniyor.

WebTekno'nun haberine göre; her şey Elon Musk'ın tüm çalışanlara gönderdiği ultimatom gibi e-posta ile başladı:

"Twitter 2.0 inşa etmek için ya ağır şekilde çalışmayı kabul edersiniz ya da gidersiniz."

Görsel: WebTekno

Pek çok Twitter çalışanının bu yeni yapıyı desteklemedikleri ve şirket içerisinde sunulan "sözleşmeye" imza atmadıkları belirtildi. İzma atıp kabul eden çalışanların Musk'ın isteği ile ayrıca listelendiği, atmayanların da topun ucunda olduğu söyleniyor.

NEW: Twitter just alerted employees that effective immediately, all office buildings are temporarily closed and badge access is suspended. No details given as to why.