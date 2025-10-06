Halep’te tansiyon tırmanıyor: Suriye ordusu ile terör örgütü SDG arasında şiddetli çatışma

Suriye’nin kuzeyindeki Halep kentinde terör örgütü PKK'nın Suriye kolu SDG'li teröristler ile Suriye güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Yerel kaynakların aktardığına göre, SDG'li teröristler Halep merkezde yer alan Şeyh Maksud Mahallesi’nde Suriye güvenlik güçlerine ağır silahlarla saldırı düzenledi.

Aynı zamanda Süryan Mahallesi’ndeki Rahman Camii çevresi, havan toplarıyla hedef alındı.

Saldırıların ardından güvenlik güçleri karşılık verirken, çatışmaların aralıklarla sürdüğü bildirildi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Emniyet birimleri, akşam saatlerinde Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahalleleri çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Bölgeye askeri araçlar ve zırhlı birlikler sevk edilirken, kentte yüksek güvenlik alarmı ilan edildi.

Halep’teki gerilim, yaklaşık on gün önce yaşanan silahlı çatışmanın ardından yeniden tırmandı.

Söz konusu olayda bir Suriye askerinin yaşamını yitirdiği, iki askerin ise yaralandığı aktarılmıştı. Çatışma sonrası Şam yönetimi ve SDG, beş ayrı açıklama yayınlayıp birbirlerini anlaşmaları ihlal etmekle suçlamıştı.

YOLLAR KAPATILDI, GİRİŞLERE YASAK GETİRİLDİ

Suriye güvenlik güçleri, Şeyh Maksud ve Eşrefiye’ye giden tüm yolları trafiğe kapattı.

Kent merkezinde yoğun araç kuyrukları oluşurken, mahallelerden çıkışlara izin verildi, ancak girişler yasaklandı.

“YENİDEN KONUŞLANMA PLANI”

Yaşanan gelişmelerin ardından Suriye Savunma Bakanlığı, ordu birliklerinin kuzey ve kuzeydoğu bölgelerinde yürüttüğü hareketliliğin “bazı hatlarda yeniden konuşlanma planının parçası” olduğunu açıkladı.

Bakanlık, SDG’nin son dönemde sivillere ve güvenlik güçlerine saldırılar düzenlediğini ve yeni köyleri ele geçirmeye çalıştığını açıkladı.

Açıklamada, ordunun “halkın can ve mal güvenliğini koruma” görevine vurgu yapılırken, Şam yönetiminin 10 Mart anlaşmasına bağlı kaldığı ve “askeri operasyon niyetinin bulunmadığı” ifade edildi.