Halep'te 'toplu mezar' dehşeti! 1 çocuk, 1 kadın ve 3 erkek...
Suriye’nin Halep kentinde bulunan toplu mezardan 5 ceset çıkarıldı.
Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde yeni bir toplu mezar bulundu. Belediye ekiplerinin kazı çalışmaları sırasında bulunan toplu mezardan 1 çocuk, 1 kadın ve 3 erkek olmak üzere 5 ceset kalıntıları çıkarıldı.
Sivil savunma ekipleri, toplu mezarın IŞİD tarafından öldürülenlerden oluştuğunu bildirdi.
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