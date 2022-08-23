Halep'te 'toplu mezar' dehşeti! 1 çocuk, 1 kadın ve 3 erkek...

Suriye’nin Halep kentinde bulunan toplu mezardan 5 ceset çıkarıldı.

İHA
23 Ağustos 2022 Salı, 20:08
Halep'te 'toplu mezar' dehşeti! 1 çocuk, 1 kadın ve 3 erkek...
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Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde yeni bir toplu mezar bulundu. Belediye ekiplerinin kazı çalışmaları sırasında bulunan toplu mezardan 1 çocuk, 1 kadın ve 3 erkek olmak üzere 5 ceset kalıntıları çıkarıldı.

Sivil savunma ekipleri, toplu mezarın IŞİD tarafından öldürülenlerden oluştuğunu bildirdi.


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