Halep'te 'toplu mezar' dehşeti! 1 çocuk, 1 kadın ve 3 erkek...

23 Ağustos 2022 Salı, 20:08

Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde yeni bir toplu mezar bulundu. Belediye ekiplerinin kazı çalışmaları sırasında bulunan toplu mezardan 1 çocuk, 1 kadın ve 3 erkek olmak üzere 5 ceset kalıntıları çıkarıldı.

Sivil savunma ekipleri, toplu mezarın IŞİD tarafından öldürülenlerden oluştuğunu bildirdi.



