'Halkta endişe yaratır' gerekçesiyle... Covid-19 reklamına yasak kararı aldılar

08 Kasım 2021 Pazartesi, 09:44

Dünya genelinde etkisini sürdürürken, salgına karşı bilinçlendirme çalışmaları da devam ediyor. Avrupa’da vaka sayıları hızla yükselerek DSÖ verilerine göre salgının yeniden merkez üssü konumuna geldi.

İngiltere’de Covid-19’a karşı hazırlanan bir kampanya, ülke medyasının gündemine oturdu. Koronavirüsün kapalı ortamlarda nasıl yayıldığını gösteren kampanyanın toplu ulaşımda yer alması bekleniyordu.

Ancak Ulaştırma Bakanı Grant Shapss söz konusu reklamın yayınlanmasının önüne geçti. Shapps, kampanyanın gösterilme şeklinin halkı toplu taşımadan uzaklaştıracağı gerekçesiyle bu kararı aldı.

Shapps’a yakın kaynaklara göre, söz konusu reklamda Covid-19’un yayılmasının siyah dumanlarla gösterilmesinin, yolcularda terör saldırısı ya da yangın alarmı olarak yanlış anlaşılmalara yol açabileceği belirtildi.

-Sözcü