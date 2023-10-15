Halkalı Güneş tutulması Güney Amerika'da gözlemlendi
Meksikalı ve Kolombiyalılar, halkalı Güneş tutulmasını gözlemledi.
Merakla beklenen halkalı Güneş tutulması Meksika'nın başkenti Mexico City’de ve Kolombiya'nın Tatacoa Çölü'nde gözlemlendi.
Kısmi tutulmanın başlamasından 1 saat 20 dakika sonra Ay, doğrudan Güneş'in önüne geçerek ateş çemberini oluştururken, yerel saatle 09.36’da başlayan tutulma, 12.51’de sona erdi. Yetkililer, güneş tutulması sırasında güneşe çıplak gözle direkt olarak bakılmaması konusunda uyarılarda bulundu.
Öte yandan, Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) tarafından yapılan açıklamada, tutulma sırasında Güneş ışığındaki azalmanın Dünya'nın iyonosfer adı verilen atmosfer tabakasını nasıl etkilediğini incelemek için üç sondaj roketi fırlatıldığı belirtildi.
Meksika’da son Güneş Tutulması 29 yıl önce, 10 Mayıs 1994’te gerçekleşmişti. Bir sonraki tutulma ise 2052 yılında olacak.
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