Son Dakika: İsrail'in Gazze saldırılarında ölenlerin sayısı 2329'a yükseldi
Son dakika gelişmesi.. .İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 329’a yükseldi.
İsrail-Filistin çatışmalarında 9’uncu güne girilirken bilanço ağırlaşıyor.
Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 329’a, yaralananların sayısının ise 9 bin 42’ye yükseldiği belirtildi.
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