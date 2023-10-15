Son Dakika: İsrail'in Gazze saldırılarında ölenlerin sayısı 2329'a yükseldi

Son dakika gelişmesi.. .İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 329’a yükseldi.

AA
Yayınlanma: 15.10.2023 - 08:31
Son Dakika: İsrail'in Gazze saldırılarında ölenlerin sayısı 2329'a yükseldi
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İsrail-Filistin çatışmalarında 9’uncu güne girilirken bilanço ağırlaşıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 329’a, yaralananların sayısının ise 9 bin 42’ye yükseldiği belirtildi.


Son dakika Filistin-İsrail

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