Son Dakika: İsrail'in Gazze saldırılarında ölenlerin sayısı 2329'a yükseldi

Yayınlanma: 15.10.2023 - 08:31

Güncelleme: 15.10.2023 - 09:16

İsrail-Filistin çatışmalarında 9’uncu güne girilirken bilanço ağırlaşıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 329’a, yaralananların sayısının ise 9 bin 42’ye yükseldiği belirtildi.