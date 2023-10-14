Suriye'den Golan Tepeleri'ne roket atıldı... İsrail ordusu karşılık verdi
İsrail ordusu, Suriye'den roket atılmasının ardından karşılık verildiğini duyurdu.
İsrail ordusu, Suriye'den işgal altındaki Golan Tepeleri'ne roket atılmasının ardından saldırının düzenlediği noktanın top atışıyla vurulduğunu bildirdi.
Ordundan yapılan açıklamada, akşam saatlerinde Golan Tepeleri'nde bulunan Avnei Eitan ve Alma yerleşim birimlerinde roket saldırısı nedeniyle sirenlerin çaldığı belirtildi.
Başka detay verilmeyen açıklamada, İsrail ordusunun da roket atılan yeri topla vurduğu kaydedildi.
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