Suriye'den Golan Tepeleri'ne roket atıldı... İsrail ordusu karşılık verdi

İsrail ordusu, Suriye'den roket atılmasının ardından karşılık verildiğini duyurdu.

AA
Yayınlanma: 14.10.2023 - 23:21
Suriye'den Golan Tepeleri'ne roket atıldı... İsrail ordusu karşılık verdi
Abone Ol google-news

İsrail ordusu, Suriye'den işgal altındaki Golan Tepeleri'ne roket atılmasının ardından saldırının düzenlediği noktanın top atışıyla vurulduğunu bildirdi.

Ordundan yapılan açıklamada, akşam saatlerinde Golan Tepeleri'nde bulunan Avnei Eitan ve Alma yerleşim birimlerinde roket saldırısı nedeniyle sirenlerin çaldığı belirtildi.

Başka detay verilmeyen açıklamada, İsrail ordusunun da roket atılan yeri topla vurduğu kaydedildi.


israil ordusu israil suriye roket saldırısı roket

İlgili Haberler

Son dakika... Suriye-İsrail karşılıklı top atışlarında bulundu

Son dakika... Suriye-İsrail karşılıklı top atışlarında bulundu
Son dakika... İsrail, Suriye'yi hedef aldı: Savaş uçakları Şam ve Halep’te havalimanlarını hedef aldı!

Son dakika... İsrail, Suriye'yi hedef aldı: Savaş uçakları Şam ve Halep’te havalimanlarını hedef aldı!
İsrail Suriye'yi vurdu: AKP'den ilk açıklama geldi

İsrail Suriye'yi vurdu: AKP'den ilk açıklama geldi

En Çok Okunan Haberler