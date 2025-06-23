Hamaney'den Putin'e mektup: Moskova'nın tepkileri yetersiz

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Pazartesi günü Kremlin’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşmek üzere Moskova’ya geldi.

Reuters’a konuşan üst düzey bir kaynağa göre, Arakçi, Putin’e İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’den “özel bir mektup” iletti.

Mektubun içeriği açıklanmasa da, İran’ın Rusya’dan daha fazla siyasi ve stratejik destek istediği ifade edildi.

“MOSKOVA'NIN TEPKİLERİ YETERSİZ”

Ancak İranlı yetkililere göre, Moskova’nın şu ana kadarki tepkileri Tahran için yetersiz.

Reuters’a konuşan İran kaynakları, “Rusya’dan daha fazlası bekleniyor” dedi ancak somut beklentilerin ne olduğu açıklanmadı.

Habere göre, Tahran'ın Moskova’dan beklentilerini artırmasının arka planında, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail yetkililerinin rejim değişikliği ve doğrudan Ayetullah Hamaney’i hedef alan söylemleri yer alıyor.

PUTİN NE DEMİŞTİ?

Putin, Kremlin’de ağırladığı İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüşmesinde, “Bu (İsrail ve ABD'nin saldırıları), İran’a karşı hiçbir temeli olmayan, kesinlikle provokasyonsuz bir saldırı eylemidir” ifadelerini kullandı.

Putin, “Mevcut gelişmeler konusundaki tutumumuz iyi bilinmektedir. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından da açıkça ifade edilmiştir. BM Güvenlik Konseyi ve diğer uluslararası alanlardaki pozisyonlarımızı zaten biliyorsunuz” dedi.



