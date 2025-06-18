Hamaney'den ulusa sesleniş konuşması: Asla teslim olmayacağız

İran’ın dini lideri Ali Hamaney, ulusa hitaben yaptığı video konuşmasında, doğrudan ABD’yi hedef aldı.

Hamaney, özellikle Trump’ın son açıklamalarına dikkat çekti.

Trump'ın, “İran’ın şartsız teslim olması” gerektiği yönündeki ifadelerine ve “Hamaney’in yerini biliyoruz ama şimdilik onu öldürmeyeceğiz” sözlerine atıfta bulunan Hamaney, şöyle konuştu:

“İran’ı ve tarihini bilen akıllı insanlar bu millete tehdit diliyle konuşmaz. İran halkı teslim olmaz.”

İsrail’in son saldırılarına karşı halkın tepkisini de değerlendiren Hamaney, İran halkının “sakin, cesur ve zamanında” verdiği tepkinin ulusal gücün göstergesi olduğunu söyledi:

“İran milleti, kendisine dayatılan bir savaşa karşı nasıl dimdik durduysa, dayatılan bir barışa da asla teslim olmaz.”

“ABD'NİN MÜDAHALESİ FELAKETE YOL AÇAR”

Hamaney, olası bir ABD askeri müdahalesine karşı da açık uyarıda bulundu:

“Amerikalılar bilmelidir ki, her türlü askeri müdahale İran’a ve bölgeye telafisi mümkün olmayan zararlar verir.”