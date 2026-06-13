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Hamaney için cenaze programı belli oldu

Hamaney için cenaze programı belli oldu

13.06.2026 14:00:00
Güncellenme:
AA
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Hamaney için cenaze programı belli oldu

ABD ve İsrail’in 28 Şubat'ta İran’a yönelik saldırılarında hayatını kaybeden İran’ın eski lideri Ali Hamaney için ilk cenaze töreni 4-5 Temmuz’da başkent Tahran’da yer alan İmam Humeyni Musalla Camisi'nde düzenlenecek.
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ABD-İsrail saldırılarında yaşamını yitiren, İran'ın önceki dini lideri Ayettullah Ali Hamaney’in cenaze törenine ilişkin takvim açıklandı.

İran devlet televizyonuna göre, Hamaney için ilk cenaze töreni 4-5 Temmuz’da Tahran’daki İmam Humeyni Musalla Camisi'nde yapılacak.

Ardından 6 Temmuz’da yine Tahran’a ikinci cenaze töreni düzenlenecek.

Daha sonra 7 Temmuz’da Kum’da, 9 Temmuz’da ise Meşhed kentinde tören düzenlenerek cenaze yine Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbesi'nin içinde kendisi için hazırlanan bir alanda toprağa verilecek.​​​​​​​

İlgili Konular: #Ayetullah Ali Hamaney

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