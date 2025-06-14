Hamaney'in evine 'koruma' kalkanı: İran hava savunma sistemi alarmda!

İsrail'in dün İran'a düzenlediği hava saldırılarında çok
sayıda üst düzey İranlı komutanın hayatını kaybetmesinin ardından İran dini
lideri Hamaney'in de evinin korunduğu ifade edildi.
New York Times'a konuşan yerel tanıkların aktardığına göre,
İsrail saldırılarında İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ve İran
Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın ikametgahlarının yakınındaki bölgeler hedef
alındı.
SİSTEM “ALARMDA”
ABD basını İran hava savunma sisteminin aralıksız
çalıştığını yazdı.
NELER YAŞANDI?
İsrail'in 13 Haziran gece yarısı başlattığı saldırılarda üst
düzey isimler hedef alındı.
Saldırılarda İran'ın en büyük kaybı en üst düzey iki
komutanı olan İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami ve İran
Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri olurken, 6 nükleer bilimcinin de
hayatını kaybettiği açıklandı.
Reuters'a konuşan iki kaynak, İsrail'in en az 20 İranlı üst
düzey komutanı öldürdüğünü söyledi.
İran lideri Ali Hamaney, İsrail saldırılarında hayatını
kaybeden Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri'nin yerine İran Ordusu Genel
Komutanı Tümgeneral Abdurrahim Musevi'yi atadı.