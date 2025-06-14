Hamaney'in evine 'koruma' kalkanı: İran hava savunma sistemi alarmda!

İsrail'in dün İran'a düzenlediği hava saldırılarında çok sayıda üst düzey İranlı komutanın hayatını kaybetmesinin ardından İran dini lideri Hamaney'in de evinin korunduğu ifade edildi.

New York Times'a konuşan yerel tanıkların aktardığına göre, İsrail saldırılarında İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın ikametgahlarının yakınındaki bölgeler hedef alındı.

SİSTEM “ALARMDA”

ABD basını İran hava savunma sisteminin aralıksız çalıştığını yazdı.

NELER YAŞANDI?

İsrail'in 13 Haziran gece yarısı başlattığı saldırılarda üst düzey isimler hedef alındı.

Saldırılarda İran'ın en büyük kaybı en üst düzey iki komutanı olan İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami ve İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri olurken, 6 nükleer bilimcinin de hayatını kaybettiği açıklandı.

Reuters'a konuşan iki kaynak, İsrail'in en az 20 İranlı üst düzey komutanı öldürdüğünü söyledi.

İran lideri Ali Hamaney, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri'nin yerine İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Abdurrahim Musevi'yi atadı.