1.03.2026 00:48:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Hamaney’in öldüğü iddiaları gündemdeydi: Hamaney’in hesabından paylaşım geldi

İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in hayatını kaybettiğine dair iddiaların ortaya atıldığı bir dönemde, Hamaney’e ait sosyal medya hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti.

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı geniş çaplı hava saldırılarının ardından, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve bazı ABD’li yetkililer Hamaney’in hedef alınan bölgede bulunduğunu ve “öldüğüne dair güçlü işaretler” olduğunu öne sürdü.

Buna karşılık İran yönetimi iddiaları yalanladı.

Tartışmalar sürerken Hamaney’in Farsça X hesabından dini içerikli bir mesaj paylaşıldı. 

 

İlgili Konular: #Ali Hamaney