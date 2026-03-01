Hamaney’in öldüğü iddiaları gündemdeydi: Hamaney’in hesabından paylaşım geldi

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı geniş çaplı hava saldırılarının ardından, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve bazı ABD’li yetkililer Hamaney’in hedef alınan bölgede bulunduğunu ve “öldüğüne dair güçlü işaretler” olduğunu öne sürdü.

Buna karşılık İran yönetimi iddiaları yalanladı.

Tartışmalar sürerken Hamaney’in Farsça X hesabından dini içerikli bir mesaj paylaşıldı.