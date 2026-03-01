Hamaney öldürüldü... Şimdi ne olacak?

ABD ve İsrail’in düzenlediği ortak saldırıda, İran’ı 37 yıldır yöneten dini lider Ali Hamaney hayatını kaybetti.

İran’ın resmi haber ajansı Islamic Republic News Agency, Hamaney’in ölümünün ardından ülke yönetiminin geçici olarak Cumhurbaşkanı, Yargı Erki Başkanı ve Anayasayı Koruyucular Konseyi’nden bir üyeden oluşan bir konsey tarafından devralınacağını duyurdu.

İran siyasetinde, son sözü söyleyen isim olan Hamaney’in ardından ülkenin yeni liderinin kim olacağı konusunda yeni bir süreç başlayacak.

Bu süreçte ülkenin yönetiminin nasıl sürdürüleceği de merak konusu. İran Anayasası’na göre yasama, yürütme ve yargı erklerinin başkanları üçlü bir heyet oluşturarak Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi çatısı altında ülke yönetimini geçici olarak üstlenecek.

Yeni lider için konuşulan isimler arasında Hasan Humeyni ile Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani de yer alıyor. Velayet-i fakih sistemine göre ülkenin dini lideri olacak kişinin fetva verebilecek düzeyde bir ayetullah olması gerekiyor.

Bu göreve gelecek kişiyi belirleme yetkisine sahip olan Uzmanlar Meclisi ise İran’ın farklı eyaletlerinden seçilen ayetullahlardan oluşuyor.