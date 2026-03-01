Hamaney suikastının perde arkası ortaya çıktı

Wall Street Journal (WSJ) gazetesine göre İsrailli yetkililer, İran’ın üst düzey siyasi ve askeri liderlerinin aynı anda bir araya geldiği toplantıların tespit edildiğini, saldırıların da bu fırsat üzerine düzenlendiğini belirtti.

İsrail savaş uçaklarının operasyonu alışılmışın aksine gündüz gerçekleştirdiği bildirildi. İsrail kaynaklarına göre, Ayetullah Ali Hamaney’in bulunduğu yerleşkeye yaklaşık 30 bomba bırakıldı ve hedef ağır hasar aldı.

İsrail, saldırılarda Hamaney’in yanı sıra güvenlik danışmanı Ali Şemhani, Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Pakpur ve Savunma Bakanı Emir Nasırzade’nin de öldürüldüğünü açıkladı.

Eski İsrail askeri istihbarat şefi Amos Yadlin, gündüz düzenlenen operasyonun “taktik bir sürpriz” olduğunu ifade etti.

Haberde, operasyon öncesinde İsrail’in üst düzey askeri yetkililerinin Washington’a sık ziyaretler gerçekleştirdiği, planlamaların ABD ile ortak yürütüldüğü belirtildi.

Netanyahu’nun Aralık ayında Donald Trump ile Florida’daki Mar-a-Lago’da, ardından Şubat ayında Beyaz Saray’da görüştüğü aktarıldı.

İsrail istihbaratının İran’daki hedefleri tespit ederek ABD ile paylaştığı, Washington yönetiminin ise bölgede son 20 yılın en büyük askeri yığınağını yaptığı ifade edildi.

DİPLOMASİ SÜRECİ SONUÇSUZ KALDI

ABD’nin, İran’ın nükleer programını tamamen durdurmasını ve uranyum zenginleştirmeyi bırakmasını şart koştuğu görüşmelerden sonuç alınamadı. İran’ın sunduğu önerilerin Washington tarafından yeterli görülmediği belirtildi.

ABD yetkililerine göre, Trump son görüşmelerin başarısız olduğunun bildirilmesi ve İran’ın ABD hedeflerine yönelik saldırı hazırlığında olduğu istihbaratının alınmasının ardından operasyon kararı verdi.

Hava saldırılarına paralel olarak İsrail’in İran’a karşı geniş çaplı siber saldırılar düzenlediği öne sürüldü.

Bu kapsamda medya kuruluşları ve mobil uygulamalara, İran halkını yönetime karşı ayaklanmaya çağıran mesajlar gönderildiği iddia edildi.

İran’da yaygın kullanılan namaz vakti uygulamasının hacklendiği ve kullanıcılarına “yardım geldi” içerikli mesajlar gönderildiği belirtilirken, devlet ajansı IRNA’nın internet sitesinin de saldırıya uğradığı bildirildi.