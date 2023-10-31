Hamaney'in gazetesinden İsrail çıkışı: Savaşa girmeyeceğiz

Yayınlanma: 31.10.2023 - 13:58

Güncelleme: 31.10.2023 - 13:59

İsrail-Hamas arasında çatışmalar devam ederken, İran'dan da gelen çeşitli açıklamalar çatışmanın gidişatına ilişkin endişeleri artırmıştı.

Mepa News'in aktardığına göre, İran lideri Ali Hamaney'e bağlı İranlı medya yapılanmalarından biri olan Keyhan gazetesinde, çatışmaya ilişkin çarpıcı ifadeler yer aldı.

İran lideri Hamaney'in imtiyaz sahibi olduğu ve genel yayın yönetmeni de Hamaney tarafından atanan gazetede yayınlanan editöryel yazıda, İran'ın "hiçbir millet için savaşa girmeyeceği" kaydedildi.

Yazıda şu ifadelere yer verildi:

"İslam Devrimi'nin söylemi milletlerin uyanışı ve güçlenmesine dayanmaktadır ve elbette özgür olma iradesine sahip her mazlum milleti destekler ve güçlendirir, ancak onun yerine savaşa girmez. Tam olarak bu strateji, Amerika'nın Batı Asya bölgesinde İran'a karşı çeşitli senaryolarını etkisiz hale getirmiştir."