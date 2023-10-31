İsrail'den, BMGK'ya Holokost yıldızlı protesto

Yayınlanma: 31.10.2023 - 12:45

Güncelleme: 31.10.2023 - 12:45

İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçisi Gilad Erdan, dün düzenlenen BMGK oturumunda kurul üyelerini Hamas militanlarının İsrail'e düzenlediği saldırılar karşısında sessiz kalmakla suçladı.

Büyükelçi, ceketine taktığı sarı yıldıza işaret ederek şunları söyledi:

"Bazılarınız son 80 yılda hiçbir şey öğrenmemiş. Bazılarınız BMGK'nin neden kurulduğunu unutmuş. Bunu size hatırlatacağım. Bugünden itibaren bana her baktığınızda kötülük karşısında sessiz kalmanın ne anlama geldiğini hatırlayacaksınız. Tıpkı büyükannem ve büyükbabamla milyonlarca Yahudi'nin büyükannesi ve büyükbabası gibi, bundan sonra ben ve ekibim de sarı yıldız takacağız."

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, ortasında Almanca "Yahudi" (Jude) yazan sarı yıldızlar, II. Dünya Savaşı'nda Nazi yönetimi tarafından Yahudilere zorunlu olarak taktırılmış, daha sonra da Yahudi Soykırımı'nın (Holokost) sembollerinden birine dönüşmüştü.

Erdan'ın taktığı yıldızın ortasındaysa İngilizce "Bir daha asla" (Never Again) ifadesi yer alıyor. İsrailli büyükelçi, BMGK üyeleri Hamas'ın saldırılarını kınayana dek bu yıldızları "bir onur sembolü" olarak takacaklarını söyledi.

ROZETE TEPKİ GELDİ

Öte yandan Kudüs'teki Yad Vaşem Holokost Müzesi'nin direktörü Dani Dayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Erdan'ın sarı yıldız rozetini kullanmasına tepki gösterdi.

Dayan, gönderisinde "Sarı yıldız rozeti, Yahudi halkının çaresizliğini ve başkalarının merhametine muhtaç olduğunu simgelemektedir. Bugün bağımsız bir ülkemiz ve güçlü bir ordumuz var" ifadelerini kullandı.

"GAZZELİLER İNSANLIKTAN ÇIKARILDI"

BMGK oturumunda Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini ise İsrail ordusunun saldırılarında tüm Gazzelilerin "insanlıktan çıkarıldığını" söyledi.

Lazzarini, Gazze'de son üç hafta öldürülenlerin neredeyse yüzde 70'inin çocuklardan ve kadınlardan oluştuğuna dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bunlar sadece zayiat olamaz. Bombardımanlarda kiliseler, camiler, hastaneler, yerinden edilen insanlara sığınak olan sivil tesisler gözetilmedi. Gazze'deki abluka bir toplu cezalandırmadır."