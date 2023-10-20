Hamas, 2 ABD vatandaşını serbest bıraktığını açıkladı
Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Gazze’de esir tutulan ABD vatandaşı anne ve kızın serbest bırakıldığı duyuruldu.
İsrail-Hamas çatışmaları 14’üncü gününde de devam ediyor. İsrail ordusu bir yandan Gazze Şeridi’ne hava saldırılarını sürdürürken, bir yandan da Hamas tarafından esir tutulanları bulmak için bölgede arayışlarına devam ediyor.
ANNE VE KIZI SERBEST
Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından bugün yapılan açıklamada, ABD vatandaşı anne ve kızın insani nedenlerden dolayı serbest bırakıldığı belirtildi.
Açıklamada ayrıca, bu adımla el- Kassam Tugayları’nın amacının, “Biden ve faşist yönetiminin iddialarının yanlış ve asılsız olduğunu Amerikan halkına ve dünyaya kanıtlamak” olduğu ifade edildi.
Esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin ABD ve İsrail’den henüz bir açıklama gelmedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Aile' dizisindeki yatak odası sahnesi tartışma yarattı
- 'Size tanıdığımız sürenin sonuna geldiniz'
- Adalet bakanına açık mektup
- Otoyolda büyük kaza
- Bahçede buldu: 47,6 milyon TL değerinde!
- TRT muhabiri Elif Akkuş tutuklandı
- Canlı yayında zamları peş peşe duyurdu
- Erdoğan'dan İsrail'e flaş çağrı
- Elif Akkuş için hastaneye gözdağı
- Öğretim üyesine tutuklama kararı