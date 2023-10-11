İddia: Erdoğan, rehineler için Hamas'la müzakere süreci yürütüyor

Yayınlanma: 11.10.2023 - 21:16

Güncelleme: 11.10.2023 - 21:16

Hamas militanlarının 7 Ekim'de başlattığı saldırılar sonrası çatışmaların sürdüğü İsrail-Filistin hattında her iki taraftan binlerce insan hayatını kaybederken çok sayıda kişinin de rehin alındığı bildirildi.

Hamas'ın üst düzey yetkilisinin olası 'ateşkes' ifadelerine İsrail kanadından 'hayır' yanıtı verilirken esir konusunda da henüz bir adım atılmadı. Son olarak Katar'ın olası bir mahkum takası da dahil olmak üzere arabuluculuk görüşmelerinde yer aldığını doğrulamasının ardından yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

Habertürk'te yer alan habere göre; Erdoğan devreye girdi, Ankara rehineler için Hamas'la müzakere süreci yürütüyor.

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