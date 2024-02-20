Hamas esir takası açıklaması: 3 şart koştu

Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye "İsrailli esirlerin (ülkelerine) iadesinin üç bedeli var. Birincisi, halkımıza yardım sağlanması ve normal hayatlarına dönmesi. İkincisi, (Gazze Şeridi'ne yönelik) saldırıların durdurulması. Üçüncüsü, İsrail hapishanelerindeki 10 bin tutuklumuzun serbest bırakılmasını sağlayacak gerçek bir esir takası" dedi.

AA
Yayınlanma: 20.02.2024 - 11:08
Hamas esir takası açıklaması: 3 şart koştu
Abone Ol google-news

Hamas, savaş durmadan İsrail'le esir takası anlaşmasını kabul etmeyeceklerini bildirdi.

Hamas, İsrail ile esir takası yapmak için Tel Aviv yönetiminin Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü saldırılarını durdurması, Gazze'ye yardım girişinin sağlanması ve İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların serbest bırakılmasını şart koştu.

Göz Atın
İsrail'den Lübnan'a 'saldırı' tehdidi

İsrail'den Lübnan'a 'saldırı' tehdidi
Mossad Şefi, ateşkes ve esir takası için Paris'e gitti

Mossad Şefi, ateşkes ve esir takası için Paris'e gitti

Hamas'ın Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre; Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, Katar merkezli Al Jazeera Televizyonuna İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

ÜÇ BEDEL

Hayye, "İsrailli esirlerin (ülkelerine) iadesinin üç bedeli var. Birincisi, halkımıza yardım sağlanması ve normal hayatlarına dönmesi. İkincisi, (Gazze Şeridi'ne yönelik) saldırıların durdurulması. Üçüncüsü, İsrail hapishanelerindeki 10 bin tutuklumuzun serbest bırakılmasını sağlayacak gerçek bir esir takası." diye konuştu.

ÇADIRA BİLE ONAY VERMEDİLER

İsrail'in, Gazze Şeridi'nden veya bir kısmından çekilmeyi reddettiğini, yerinden edilenlerin geri dönmesine izin vermediğini ve saldırıların sona ermesine yönelik herhangi bir onay işareti vermediğini kaydeden Hayye, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "(İsrail) Şu ana kadar yeterli yardımın geleceğine, hastanelerin, fırınların ve altyapının onarılacağına dair bir garanti vermedi. Çadırlarda barınmaya bile İsrail açık ve net bir onay vermedi. Peki hangi konuda anlaşacağız? İsrail, Hamas'ın taleplerinin büyük olduğunu iddia ederek ya da başka şeyler söyleyerek gerçeği değiştirmeye çalışıyor."

CİDDİ DEĞİLLER

Hamas Siyasi Büro Üyesi Hayye, İsrail'in "yalanlarla ve ulaşamayacağı umutlarla" savaşı uzatmaya çalıştığını belirterek Netanyahu'nun bu uzun saldırının ardından saldırıyı sona erdirecek, Filistin halkına yardım ulaşmasını sağlayacak, İsrail'i Gazze'den çıkaracak bir anlaşmaya varma konusunda ciddi olmadığına işaret etti.

SONUÇ ÇIKMAMIŞTI

Tel Aviv yönetimi ile Hamas arasında yeni bir esir takası mutabakatı kapsamında Mısır'ın başkenti Kahire'de 13 Şubat'ta toplantı yapılmıştı. İsrail'in yanı sıra ABD, Katar ve Mısırlı yetkililerin katıldığı toplantıdan hiçbir sonuç çıkmamıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu toplantının ardından, Kahire'de düşük düzeyli yetkililerin katılacağı esir takası müzakereleri görüşmesine heyet göndermeyi reddetmişti. Netanyahu, 17 Şubat'ta yaptığı açıklamada, "Şimdiye kadar Hamas'ın talepleri ancak İsrail'in yenilgisini gösteriyor. Açıkçası bu şartları kabul edemeyiz ancak Hamas bu hayali taleplerden geri adım attığında ilerleme kaydedebiliriz." ifadelerini kullanmıştı.


Hamas haberleri israil haberleri esir takası haberleri şart haberleri

İlgili Haberler

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: 'Zor durumdayız'

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: 'Zor durumdayız'
Suudi Arabistan'da bir ilk: Güzellik yarışmasına gönderildi

Suudi Arabistan'da bir ilk: Güzellik yarışmasına gönderildi
Türk modacı Yunanistan ile İngiltere arasında krize neden oldu

Türk modacı Yunanistan ile İngiltere arasında krize neden oldu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Kritik görüşme sona erdi... Lütfü Savaş'tan ilk açıklama

Kritik görüşme sona erdi... Lütfü Savaş'tan ilk açıklama
Dünyanın ‘en uzun adamı’ ve ‘en kısa kadını’ Kaliforniya’da buluştu

Dünyanın ‘en uzun adamı’ ve ‘en kısa kadını’ Kaliforniya’da buluştu
Emeklilere 'ek zam' hazırlığı: Yandaş Cem Küçük tarih verdi!

Emeklilere 'ek zam' hazırlığı: Yandaş Cem Küçük tarih verdi!
Korteks filmi bugün TRT 2 ekranlarında… Filmin konusu ve oyuncu kadrosu dikkat çekiyor!

Korteks filmi bugün TRT 2 ekranlarında… Filmin konusu ve oyuncu kadrosu dikkat çekiyor!
‘Hepinizi seviyorum’ diyerek duyurdu: Yeniden Refah’ın adayı çekildi

‘Hepinizi seviyorum’ diyerek duyurdu: Yeniden Refah’ın adayı çekildi
Büşra Çan, Avrupa Halter Şampiyonası’nda bronz madalyanın sahibi oldu!

Büşra Çan, Avrupa Halter Şampiyonası’nda bronz madalyanın sahibi oldu!
Lütfü Savaş’ın ismi anons edilmemişti: Eşinden dikkat çeken paylaşım

Lütfü Savaş’ın ismi anons edilmemişti: Eşinden dikkat çeken paylaşım
Çağdaş Atan, Burak Yılmaz ile yaşadığı gerilimi anlattı: ‘Lider olarak yapmam gerekeni yaptım’

Çağdaş Atan, Burak Yılmaz ile yaşadığı gerilimi anlattı: ‘Lider olarak yapmam gerekeni yaptım’