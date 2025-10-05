Hamas’ın Gazze planı yanıtı: ‘İsrail’in bu haliyle sürdürmesi çok zor’

Siyaset Bilimci Dr. Birol Başkan, Hamas’ın kendi aleyhine olan maddeleri yanıtta kullanmamasını ‘akıllıca’ olarak değerlendirirken, “Trump’ın sunduğu planın tamamında Hamas’ın tasfiyesi ve Gazze şeridinin de uluslararası bir yapıya devri vardı. Hamas bunları kabul etmedi ve üstelik, kabul etmediğini de söylemedi. Yani Trump’a verilebilecek en yumuşak cevabı, kendi hassas olduğu konulardan taviz vermeden iletti. Ben şahsen çok zekice buldum” ifadelerini kullandı.

‘2 YILLIK BAŞARISIZLIK DEMEK’

Bu gerekçelerle İsrail’in plana uymasının kolay olmadığını ifade eden Başkan, “Planı bu şekliyle kabul etmek, Netanyahu hükümetinin 2 yıldır sürdürmüş olduğu bütün askeri operasyonların başarısızlığı demek. Çünkü bu, Hamas’ın tanınması demek. Dolayısıyla bu ateşkes ancak Amerika’nın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu ciddi anlamda zorlamasıyla mümkün. Ben Amerikan başkanının İsrail üzerinde bir yaptırımı olmadığını düşünüyorum” dedi.

‘UZUN VADELİ OLMASINI BEKLEMİYORUM’

Öte yandan İsrail’in son dönemde uluslararası toplum nezdinde zayıf bir konuma düştüğünü anımsatan Başkan, “Yani hemen hemen Amerika haricinde ciddi bir destekçisi kalmadı. Amerika’da bile toplum bazında ciddi anlamda sorgulanıyor. Bazı siyasetçilerle geçmişe dayalı ilişkileri var ama İsrail ciddi anlamda çok zor durumda. Bu zor durumu aşmak için böyle bir şeyi kabul eder mi? Bunu zaman gösterecek ama bana yine de zor geliyor” değerlendirmelerini yaptı.

Başkan sözlerini, “Dolayısıyla Trump, bu günlerde sanki İsrail’i bastırıyormuş gibi bir tiyatro oynayabilir. Orada tabii nasıl hesapların döndüğünü bilmemiz mümkün değil ama ben buradan çok uzun vadeli bir şey çıkacağını düşünmüyorum” diye tamamladı.